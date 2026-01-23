Crimen de Jeremías Monzón: detuvieron de forma preventiva a la madre de la adolescente imputada

La investigación por el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado a puñaladas el 18 de diciembre en la provincia de Santa Fe, sumó un nuevo y significativo avance: la Justicia ordenó la detención preventiva de la madre de la adolescente de 16 años imputada por el homicidio.

Según pudo saber TN, los investigadores sospechan que la mujer pudo haber tenido algún grado de participación en la planificación o la logística del ataque, hipótesis que surge a partir del análisis de evidencia y material incorporado recientemente al expediente.

La nueva detención se produjo luego de la difusión del video que registró el crimen, grabado por los propios atacantes. El material se viralizó en redes sociales, aunque la familia de la víctima solicitó expresamente que no sea reproducido y pidió a quienes lo compartieron que lo eliminen.

La grabación, de poco más de cuatro minutos, muestra una escena de extrema violencia: los adolescentes aparecen golpeando y atacando con armas blancas a Jeremías. Este material fue clave para identificar a los responsables del hecho. No obstante, dos de los tres imputados son no punibles, ya que tienen 14 y 15 años. Ambos participaron de la audiencia de imputación, pero no quedaron detenidos.

Distinta es la situación de la adolescente de 16 años, señalada inicialmente como pareja de Jeremías, un vínculo que la familia de la víctima niega. La joven fue imputada por homicidio, permanece detenida bajo un régimen especial debido a su edad y es, hasta el momento, la única imputada penalmente responsable.

El abogado de la familia Monzón, Bruno Rugna, calificó el caso como un "caso bisagra" y sostuvo que buscarán la pena máxima prevista por la ley. "Queremos que la adolescente tenga la condena más alta posible, de 15 años. Queremos que la única responsable punible cumpla con la pena", afirmó.

En paralelo, la familia de Jeremías impulsa la denominada "Ley Jeremías", una iniciativa que propone bajar la edad de imputabilidad. En ese marco, realizan marchas y juntan firmas para respaldar el proyecto. "Cada diputado o senador que vote en contra va a tener las manos manchadas con la sangre de Jeremías", expresó Rugna.

El crimen

El asesinato de Jeremías Monzón generó una profunda conmoción en Santa Fe. El adolescente desapareció el 18 de diciembre en Santo Tomé, ciudad de poco más de 80 mil habitantes, y su cuerpo fue hallado cuatro días después en un galpón abandonado frente a la cancha de Colón, en el barrio Chalet.

En un primer momento, la investigación apuntó a una posible desaparición voluntaria, pero el avance de las pericias permitió determinar que el joven fue citado mediante engaños y atacado de forma brutal.

La autopsia reveló que Jeremías recibió 23 puñaladas y que fue asesinado con dos armas blancas: un cuchillo y un objeto metálico similar a un destornillador.