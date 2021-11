Crimen de Lucio Dupuy: quién es quién en el caso del atroz asesinato del niño de La Pampa

El crimen de Lucio Dupuy, el nene fallecido en La Pampa el sábado pasado tras recibir una brutal golpiza, dejó al descubierto una trama familiar derivada de una traumática separación y la irrupción de una nueva pareja en continuo conflicto con el padre del niño.

Por el asesinato están detenidas la madre del pequeño, Magdalena Espósito Valenti, de 24 años, y su novia, Abigail Páez, de 27.

Quién es quién en esta macabra y dolorosa historia.

Quién es Abigail Páez, la pareja de la madre de Lucio y una de las dos sospechosas del brutal crimen

Abigail Páez es un personaje clave en la causa. Es la actual novia de Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio.

Los investigadores la señalan como la principal acusada por el crimen. Tiene 27 años y, hasta un día antes del asesinato que conmociona a La Pampa y a todo el país, era una usuaria muy activa en Twitter.

En su cuenta en esa red social solía subir numerosas fotografías con su pareja y dejó en claro en varias ocasiones que se llevaba muy mal con el padre de Lucio, Christian Dupuy. En uno de los tantos posteos que le dedicó en los últimos meses, lo llamó “hijo de remilputas”.

En tanto, el 15 de octubre, escribió no de sus más escalofriantes tuits: “No tengan hijos si realmente no lo deseean o no lo planean como una gran meta o como lo más importante en sus vidas. No traigan pibes al mundo para sufrir la c... de su p... madre”.

Quién es Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio, el nene brutalmente asesinado en La Pampa

A Magdalena Espósito Valenti, la madre del nene asesinado, sus familiares y amigos le dicen Magui. Tiene 24 años y es junto a su novia, Abigail Páez, una de las principales sospechosas del crimen.

En su cuenta de Facebook, la joven había subido una foto de perfil con la leyenda: “Nací para ser libre, no asesinada”. La mujer solía subir fotos de su hijo Lucio. Una de ellas, del 17 de noviembre de 2018, muestra al nene con una herida debajo de su ojo derecho.

En otro mensaje se la ve con el nene en brazos y la leyenda: “Vamos mi cariño ya no llores más, por vos yo bajaría el sol o me hundiría en el mar”. En otra foto de Lucio, cuando era un bebé, escribió: “Me guían tus ojos a donde voy”.

Entre sus datos personales, ella contó que estudió en la escuela Don Eduardo de Chapeaurouge, que es oriunda de General Pico y que vive en Santa Rosa.

Además, afirmó que es soltera. Pero no brindó detalles sobre su actividad laboral. Su cuenta de Instagram es privada y en su portada escribió: “Nunca permitas que nadie te diga que no podés ser feliz”.

Quién es Christian Dupuy, el padre de Lucio

Christian Dupuy, el padre de Lucio, el nene asesinado a golpes en Santa Rosa, se ha mostrado desolado en las redes sociales desde la muerte de su hijo.

Desde el momento del crimen, el joven ha responsabilizado a la justicia. “Ellos decidieron que estaba mejor con la madre y hoy pagamos las consecuencias”, afirmó.

Además, le escribió una desgarradora carta a su hijo desde sus redes sociales: “Perdóname mi gringo, no llegué a tiempo y ya no puedo seguir más mi vida”.

El padre de Lucio viene culpando a la madre y a la novia de ella por el crimen: “Te tenían preso de tu infancia e inocencia”, escribió.

Y afirmó: “Me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo. Y ahora es tarde. Te tenían preso de tu infancia e inocencia. Ahora comprendo cuando hacíamos videollamada, yo te preguntaba algo y lo que hacías era mirar para los costados para ver si alguna te estaba escuchando”.

“Perdóname hijo, no llegué a tiempo. Ay, hijito como me duele el alma. Mi rusito, mi gringo, te amo tanto. Ya no puedo seguir más mi vida, dónde encuentro las fuerzas que me mandás, hijo. Te amo. Perdoname por no poder hacer nada”, culminó Christian Dupuy.

Quiénes son los abuelos de Lucio y qué dijeron sobre la madre del nene asesinado en La Pampa

Tras el crimen de Lucio, sus abuelos paternos se mostraron consternados y señalaron a la madre como la responsable del crimen.

Ramón Dupuy fue tajante: “Ella mató a mi nieto, y nos mató a todos nosotros”.

“Nosotros pedíamos a gritos tenerlo, suplicamos, hasta pagamos dinero para poder verlo”, contó entre lágrimas. Además, señaló que la madre del pequeño no le dejaba ver a su nieto y afirmó que le cobraba $3000 para permitirle conversar con el nene un rato por Zoom. También contó que Lucio se hacía pis encima cuando lo retaban.

La abuela, Silvia Gómez, también culpó a la madre de Lucio: ¿Por qué me lo mataste? Maldita”.