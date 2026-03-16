Crimen de "Pelado" Leiva: ya tiene fecha el primer juicio de justicia por manos propia

El caso conocido como el crimen de José "Pelado" Leiva avanza hacia una instancia clave dentro del sistema judicial: el juicio por jurados, que ya tiene fecha fijada para su realización. El proceso comenzará el 1 de septiembre y tendrá como principal acusado a Cristian Nieva, señalado por el homicidio del joven ocurrido tras un episodio que la investigación describe como un hecho de presunta justicia por mano propia.

La preparación del juicio avanza con una etapa fundamental: el sorteo de los potenciales jurados, un procedimiento que se llevará adelante este lunes desde la Oficina de Gestión de Audiencia de Juicio por Jurados. En esta instancia se seleccionará a los vecinos de la Capital que podrían integrar el jurado encargado de evaluar las pruebas y decidir sobre la responsabilidad penal del imputado.

El acto tendrá lugar a las 9 de la mañana en la sala del edificio judicial ubicado en avenida Colón, y estará presidido por el juez director, Dr. Mauricio Navarro Foressi. Este paso inicial es clave dentro del procedimiento del sistema de jurados, ya que permitirá conformar el universo de ciudadanos que podrían intervenir en el debate oral.

El sorteo de los jurados y las etapas previas al debate

Durante la audiencia se realizará el sorteo de 72 potenciales jurados, todos ellos vecinos de la Capital, quienes podrían ser convocados para participar del juicio. El sistema establece que, a partir de ese grupo inicial, se avanzará luego en otras instancias procesales que permitirán definir quiénes integrarán finalmente el jurado que juzgará el caso.

Además del juez director, en la audiencia está prevista la participación de las principales partes del proceso:

El fiscal de Cámara Alejandro Dalla Lasta

La fiscal de la investigación Dra. Jesica Miranda

El abogado querellante Víctor García, en representación de la familia de la víctima

El imputado Cristian Nieva, quien llega al proceso en libertad pese a la gravedad de la imputación

El abogado defensor del acusado

Una vez completado el sorteo, el juez director deberá fijar dos audiencias clave antes del inicio del juicio propiamente dicho:

Audiencia de admisión de evidencia, donde cada parte presentará su teoría del caso y las pruebas que pretende incorporar al debate.

Audiencia de Voir Dire, destinada a la selección final de los jurados titulares y suplentes que integrarán el tribunal ciudadano. Estas instancias constituyen el paso previo obligatorio antes de la apertura del juicio oral.

Tres jornadas para decidir la culpabilidad

El juicio por jurados se desarrollará durante tres jornadas, con audiencias tanto en horario matutino como vespertino. Durante ese tiempo, los ciudadanos seleccionados deberán escuchar atentamente la exposición de todas las partes.

En el transcurso del debate se presentarán los argumentos de la fiscalía y la defensa, el testimonio del imputado, las declaraciones de testigos y los informes de profesionales vinculados a la investigación. Tras analizar todas las pruebas, el jurado deberá emitir su veredicto y resolver si Cristian Nieva es "culpable" o "no culpable" de haber provocado la muerte de José "Pelado" Leiva.

Según lo que el propio acusado manifestó durante la investigación penal preparatoria, habría reaccionado violentamente porque "estaba cansado de que le robara".

El hecho ocurrido en el barrio Los Ejidos

El caso que llegará al debate oral ocurrió en la madrugada del 12 de marzo de 2024, en el barrio Los Ejidos. De acuerdo con la investigación, el episodio comenzó cuando Cristian Nieva salió de su casa tras escuchar ruidos en la vereda, donde se encontraba estacionado su automóvil.

Al salir, el joven habría sorprendido a José Leiva, quien estaba robando la batería del vehículo. Al verse descubierto, el hombre intentó escapar corriendo. Según la citación a juicio presentada por la fiscal Jesica Miranda, Nieva lo persiguió junto a otros vecinos identificados como Manuel Hernán Coronel y Fabricio Rodrigo Luján.

La persecución y la agresión que derivó en la muerte

La investigación sostiene que el grupo logró darle alcance a Leiva en la puerta de una vivienda a la que el hombre intentaba ingresar para resguardarse. En ese lugar se produjo una agresión física, donde los involucrados se habrían tomado a golpes de puño. Según la hipótesis de la fiscalía, en medio de esa confrontación Nieva tomó una barreta de hierro.

Con ese objeto lo habría agredido a la altura del abdomen, provocándole una lesión grave. Esa herida derivó posteriormente en el fallecimiento de la víctima.

El desenlace ocurrió el 9 de abril de 2024, cuando las complicaciones derivadas de la lesión terminaron provocando la muerte de José "Pelado" Leiva.

En paralelo, los otros dos vecinos que participaron de la persecución —Manuel Hernán Coronel y Fabricio Rodrigo Luján— también fueron enviados a juicio, aunque por una imputación distinta. En su caso, deberán responder por el delito de "lesiones leves calificadas por alevosía".