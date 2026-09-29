Maradona: Luque y Cosachov tendrán su última palabra antes de los alegatos

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entra en la recta final con una jornada considerada decisiva para el desarrollo del proceso. El neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y la médica Nancy Edith Forlini tendrán este martes la posibilidad de realizar su última declaración ante los jueces antes de que comiencen los alegatos.

Luque y Cosachov, dos de los principales imputados, podrán pronunciar sus últimas palabras ante los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, compuesto por Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

También está previsto que Forlini realice su última declaración. La médica se desempeñaba como jefa de Cuidados Domiciliarios de la prepaga de Maradona y forma parte del grupo de profesionales acusados en el proceso. Con esta jornada quedará cerrada la etapa destinada a escuchar a los imputados. A partir de allí, el juicio ingresará formalmente en la instancia de los alegatos, prevista para octubre.

Los profesionales acusados

Además de Luque, Cosachov y Forlini, el proceso tiene como acusados al psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el clínico Pedro Di Spagna.

Sin embargo, estos cuatro profesionales no declararán durante la jornada de este martes. Los siete profesionales están acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que contempla una pena de entre ocho y 25 años de prisión.

La acusación y el desarrollo del juicio buscan establecer las responsabilidades que pudieron existir en torno a la atención médica y los cuidados que recibió Maradona durante sus últimos días de vida. El proceso procura reconstruir especialmente las decisiones adoptadas durante la internación domiciliaria que tuvo lugar en noviembre de 2020.

La internación domiciliaria en San Andrés

El juicio tiene como uno de sus ejes centrales la atención que recibió Maradona durante su internación domiciliaria en su vivienda del barrio privado San Andrés, ubicado en la localidad de Benavídez, partido de Tigre.

El exfutbolista había sido sometido previamente a una operación por un hematoma subdural y posteriormente continuó con atención médica en su domicilio. Es en ese período donde se concentra buena parte de la investigación y del debate judicial, con el objetivo de reconstruir cómo fue organizada y desarrollada la atención médica que recibió durante noviembre de 2020.

La acusación contra los profesionales busca determinar si las decisiones adoptadas durante ese período tuvieron relación con el desenlace fatal.

Dentro de ese marco, la situación de Leopoldo Luque ocupa un lugar destacado en el proceso.

La acusación contra Leopoldo Luque

La principal acusación contra Leopoldo Luque sostiene que el neurocirujano fue uno de los impulsores del tratamiento domiciliario durante el cual murió Maradona. Además, se lo señaló por haber desoído advertencias sobre el estado de salud del exfutbolista que le hicieron llegar sus hijas.

La posibilidad de que Luque realice ahora su última declaración adquiere relevancia dentro de la etapa final del debate, antes de que las partes expongan formalmente sus argumentos durante los alegatos.

La jornada permitirá, de este modo, cerrar la instancia en la que los imputados tienen la posibilidad de brindar sus declaraciones ante el tribunal que deberá posteriormente analizar los elementos presentados durante todo el proceso.

El cronograma de los alegatos

Una vez terminadas las declaraciones de los imputados, el juicio avanzará hacia los alegatos. La primera instancia estará a cargo de la Fiscalía y las querellas, que tendrán tres jornadas previstas para exponer sus argumentos: 8, 13 y 14 de octubre.

Posteriormente será el turno de las defensas. Los abogados defensores tendrán asignados los días 20, 21 y 22 de octubre para presentar sus respectivos alegatos. El cronograma previsto es el siguiente:

Este martes: última declaración de Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Nancy Edith Forlini.

última declaración de Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Nancy Edith Forlini. 8 de octubre: alegatos de la Fiscalía y las querellas.

alegatos de la Fiscalía y las querellas. 13 de octubre: continuidad de los alegatos de la Fiscalía y las querellas.

continuidad de los alegatos de la Fiscalía y las querellas. 14 de octubre: cierre de esa etapa de alegatos.

cierre de esa etapa de alegatos. 20 de octubre: inicio de los alegatos de las defensas.

inicio de los alegatos de las defensas. 21 de octubre: continuidad de las defensas.

continuidad de las defensas. 22 de octubre: cierre de los alegatos de las defensas.

Después de esas jornadas, el tribunal quedará en condiciones de deliberar.

Un segundo debate después de la nulidad del primero

El proceso que ahora llega a su tramo final es el segundo debate judicial por la muerte de Maradona. El primer juicio había sido anulado a raíz del episodio protagonizado por la entonces jueza Julieta Makintach.

El caso estuvo relacionado con un documental protagonizado por la magistrada. Ese episodio derivó en la nulidad del debate original y en la conformación de un nuevo tribunal para llevar adelante el proceso. Por ese motivo, el actual juicio llega a su etapa de alegatos después de atravesar un proceso previo que terminó sin una resolución definitiva debido a la nulidad.

La nueva instancia judicial avanzó con la reconstrucción de la atención que recibió Maradona durante su internación domiciliaria y con las declaraciones de los profesionales imputados.