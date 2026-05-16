Tres detenidos por narcomenudeo en Andalgalá tras allanamientos ordenados por la Justicia Federal

Tres personas fueron detenidas en Andalgalá en el marco de una causa por narcomenudeo, tras allanamientos realizados por fuerzas policiales bajo directivas del Juzgado Federal de Catamarca.

Los procedimientos fueron llevados adelante por efectivos de los Grupos Antinarcóticos de Unidades Regionales junto al Grupo Infantería Andalgalá, quienes concretaron dos allanamientos en viviendas de la denominada "Perla del Oeste".

Durante las medidas judiciales, los investigadores secuestraron envoltorios de plástico con marihuana y cocaína. También incautaron ansiolíticos, tres plantines de cannabis sativa, cuatro teléfonos celulares de distintas marcas y modelos y una balanza tipo gramera.

Como resultado del operativo, fue detenido un joven de 24 años y dos mujeres de 25 y 38 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia interviniente.