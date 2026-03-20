Cuáles son las hipótesis del caso de la nena que paralizó el país

Tras casi 24 horas de intensa búsqueda, la ciudad de Cosquín vivió este jueves un desenlace que puso fin a una jornada de profunda incertidumbre. La niña, identificada como E., fue hallada con vida minutos después de las 11 de la mañana en un extenso descampado ubicado dentro de un predio del Ejército, a pocos metros de su vivienda en el barrio San José Obrero.

El caso había generado una conmoción a nivel nacional, con un operativo que creció en magnitud a medida que avanzaban las horas sin novedades sobre su paradero. La aparición de la menor permitió cerrar la etapa de búsqueda, pero abrió una nueva fase: la investigación para esclarecer qué ocurrió durante el tiempo en que estuvo desaparecida.

El estado de salud y la atención médica

Tras el hallazgo, la niña fue trasladada al Hospital Domingo Funes, donde permanece internada bajo observación.

En el centro de salud, los profesionales médicos trabajan en la evaluación de distintos aspectos clínicos que resultan clave para reconstruir lo sucedido. Entre los estudios que se realizaron se incluyó el estado de hidratación, presencia de lesiones y condiciones de los pies.

Estos elementos permitirán determinar si la menor se desplazó por sus propios medios o si fue trasladada hasta el lugar donde fue encontrada.

Al momento del hallazgo, E. vestía el mismo body gris con el que había sido vista por última vez el miércoles al mediodía, y se encontraba descalza y sin pañal, condiciones que también forman parte del análisis médico.

El lugar del hallazgo y las circunstancias

El sitio donde fue encontrada la niña reviste especial interés para los investigadores. Se trata de un descampado dentro de un predio del Ejército, ubicado a escasa distancia de su domicilio.

Uno de los aspectos que genera interrogantes es que el área había sido previamente intensamente rastrillada y contaba con una fuerte presencia policial, lo que plantea dudas sobre cómo la menor pudo haber permanecido allí sin ser detectada.

El hallazgo se produjo cuando dos efectivos policiales que participaban del operativo decidieron regresar al lugar por iniciativa propia. Mientras recorrían el sector en motocicleta, uno de ellos divisó a la niña sola en medio del terreno.

El aviso por radio activó rápidamente el traslado de los equipos desplegados en la denominada "zona cero", que acudieron al lugar en cuestión de minutos.

El reencuentro y la intervención judicial

Poco después del hallazgo, los padres de la menor lograron reencontrarse con ella en una escena marcada por la emoción, luego de horas de incertidumbre.

La fiscal de la causa, Silvana Penn, intervino en los primeros momentos, brindando contención a la niña hasta que fue trasladada al hospital por un servicio de emergencias.

Desde ese momento, la investigación quedó centrada en reconstruir los hechos ocurridos durante el período en que la menor permaneció desaparecida.

Las hipótesis en análisis

Con el hallazgo confirmado, la Justicia mantiene abiertas diversas líneas de investigación. Entre las primeras hipótesis que manejan los investigadores, se encuentra la posibilidad de que la niña haya sido retenida por un tercero y posteriormente abandonada en el descampado.

Esta teoría se vincula con la magnitud del operativo de búsqueda, que incluyó la activación del Alerta Sofía y un despliegue de fuerzas a nivel nacional, lo que podría haber generado presión sobre un eventual responsable.

Sin embargo, esta hipótesis presenta interrogantes relevantes, principalmente por el hecho de que el área había sido previamente inspeccionada, lo que abre otras posibilidades que también son evaluadas.

En este contexto, los investigadores analizan distintos elementos para determinar:

Si la menor estuvo siempre en el lugar del hallazgo

Si fue trasladada en algún momento

Si intervino una tercera persona

Una investigación en curso

El caso, que paralizó al país durante casi un día completo, continúa bajo investigación con todas las líneas abiertas. La prioridad de las autoridades es esclarecer las circunstancias en las que la niña desapareció y fue posteriormente encontrada.

Mientras tanto, la evolución de su estado de salud y los resultados de los estudios médicos serán fundamentales para aportar información clave al expediente.

El hallazgo de E. con vida trajo alivio tras horas de incertidumbre, pero dejó planteados interrogantes que la Justicia busca responder para reconstruir con precisión lo ocurrido.