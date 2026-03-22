Cuatro detenidos por causa disturbios en el Festival del Nuevo Aguardiente

En el marco de un operativo de seguridad y prevención, personal policial llevó adelante procedimientos que culminaron con el arresto de cuatro sujetos en la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo. El accionar se desarrolló en las instalaciones del Anfiteatro "Atuto Mercau Soria", donde se realizaba un espectáculo público que convocó a la presencia de efectivos para garantizar el orden.

Durante los recorridos preventivos, el Grupo de Acción Operativa (GAO) desplegó tareas de control dentro del predio. Fue en ese contexto que los uniformados procedieron al arresto de un hombre de apellido Olivera, de 42 años de edad, quien habría sido sorprendido incurriendo en conductas que infringen lo estipulado en el Código de Faltas de la Provincia.

Intervención durante el despeje del evento

El procedimiento no se limitó a ese primer arresto. Posteriormente, en el marco del despeje del evento, se produjo la intervención de otras unidades policiales que reforzaban la seguridad en la zona.

Efectivos del Grupo de Infantería Zona Norte y División Guardia de Infantería, dependiente de la Dirección de Unidades Especiales (DUE) llevaron adelante el arresto de otros tres sujetos, identificados por sus apellidos como Márquez, de 33 y 35 años, y Burela, de 31 años de edad.

La actuación de estas divisiones se dio en un momento clave, cuando finalizaba el evento y se realizaban tareas de desconcentración del público, instancia que suele requerir un refuerzo en la presencia policial para mantener el orden y prevenir incidentes.

Infracciones al Código de Faltas

Según la información proporcionada, los cuatro individuos, tanto el primer detenido como los tres restantes, habrían sido sorprendidos infringiendo lo estipulado en el Código de Faltas de la Provincia. Si bien no se detallan las conductas específicas, el encuadre legal permitió a las autoridades proceder conforme a las normativas vigentes.

En este sentido, se destaca que los procedimientos se realizaron en dos instancias diferenciadas:

Durante recorridos preventivos , con la intervención del GAO.

, con la intervención del GAO. En el despeje del evento, con participación de Infantería Zona Norte y Guardia de Infantería.

Ambas acciones forman parte de una estrategia de control integral en eventos públicos, que contempla tanto la prevención como la intervención ante situaciones que alteren el orden.

Traslado y actuaciones policiales

Tras los arrestos, los cuatro sujetos fueron trasladados a la Comisaría de Santa Rosa, dependencia que corresponde por jurisdicción en el lugar de los hechos. Allí se llevaron adelante las actuaciones correspondientes, conforme a los procedimientos establecidos.

El proceso incluyó registro de los arrestos: labrado de las actas correspondientes y puesta a disposición de las autoridades competentes.

La intervención policial se desarrolló sin que se informaran otros incidentes vinculados al evento, en un operativo que combinó distintas unidades y recursos para garantizar la seguridad.