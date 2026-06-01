Catamarca: adolescente herido tras un fuerte choque entre una camioneta y una moto

Anoche, a las 20:30, se produjo un siniestro vial en la esquina de la avenida Virgen del Valle y calle Señor de los Milagros. Según los datos recabados, Alejandro Antonio Pernas (59) conducía una camioneta Toyota Hilux de color blanco cuando, por causas que se tratan de establecer, colisionó con una motocicleta Honda CB1 azul 150 cc., en la que viajaba un adolescente de 17 años.

El momento del accidente generó alarma entre los vecinos y transeúntes, quienes alertaron a los servicios de emergencia ante la gravedad del impacto.

Atención médica y primeros auxilios

Producto del choque, el joven motociclista sufrió lesiones y requirió asistencia médica inmediata. Al lugar llegaron facultativos del SAME, quienes evaluaron y atendieron al adolescente, asegurando su traslado y contención inicial. La rápida intervención de los profesionales permitió estabilizarlo y garantizar la seguridad mientras se realizaban los primeros procedimientos de atención.

Intervención policial y judicial

En respuesta al incidente, intervinieron efectivos de la Seccional Cuarta, quienes procedieron a asegurar la zona y recopilar información preliminar sobre la colisión.

Asimismo, se sumaron sumariantes de la Unidad Judicial N° 4, quienes llevaron adelante actuaciones procesales vinculadas al siniestro, y peritos de la Dirección General de Criminalística, encargados de examinar los vehículos, la escena y cualquier indicio que permita determinar las causas exactas del accidente.

Todo el procedimiento se realizó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo que dirige la investigación judicial y coordina los pasos a seguir para esclarecer la dinámica del choque.