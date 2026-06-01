Tres heridos en choque entre dos motocicletas en Catamarca

Durante la madrugada de hoy, exactamente a las 01:20 horas, personal de la Comisaría Cuarta se constituyó en la intersección de la avenida Virgen del Valle y calle Perú, luego de ser requerido por el SAE-911 a raíz de un siniestro vial registrado en ese sector de la ciudad.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales llevaron a cabo las primeras tareas de constatación y relevamiento, verificando que el hecho involucró a dos motocicletas que colisionaron por causas que son materia de investigación. El episodio generó un importante despliegue de recursos de emergencia debido a las consecuencias físicas sufridas por los ocupantes de ambos rodados.

Los vehículos involucrados

De acuerdo con la información obtenida por el personal actuante, uno de los protagonistas del siniestro fue Mauricio David Juárez Zamorano, de 24 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta Honda CG Titán negra de 150 centímetros cúbicos.

Por motivos que aún no fueron establecidos y que forman parte de la investigación en curso, el joven colisionó con una Honda XR 190 centímetros cúbicos, conducida por Walter Exequiel Juárez, de 23 años.

En esta segunda motocicleta también viajaba Talía Abigail Correa, de 30 años, quien acompañaba al conductor al momento del impacto.

Los datos preliminares permiten establecer que el choque se produjo en la mencionada intersección, aunque las circunstancias exactas que derivaron en la colisión continúan siendo objeto de análisis por parte de las autoridades competentes.

Tres personas lesionadas

Como consecuencia directa del siniestro vial, los ocupantes de ambas motocicletas sufrieron lesiones de diversa consideración que hicieron necesaria la intervención inmediata de profesionales de la salud.

Los lesionados fueron:

Mauricio David Juárez Zamorano (24) .

. Walter Exequiel Juárez (23) .

. Talía Abigail Correa (30).

Ante la situación, se solicitó la presencia de facultativos médicos del SAME, quienes brindaron asistencia a las personas involucradas y realizaron las evaluaciones correspondientes en el lugar del hecho.

La rápida respuesta de los servicios de emergencia permitió atender a los heridos tras el impacto, en un procedimiento que demandó la coordinación entre personal policial y sanitario.

Trabajo pericial para determinar las causas

Una vez asegurada la escena y asistidas las personas lesionadas, se dio intervención a los especialistas encargados de realizar las pericias correspondientes.

En el lugar trabajaron peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes llevaron adelante las tareas técnicas necesarias para relevar evidencias y reconstruir la mecánica del siniestro.

Asimismo, participaron sumariantes del Precinto Judicial N° 4, responsables de labrar las actuaciones de rigor y reunir los elementos que permitan avanzar con la investigación del caso.