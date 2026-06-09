Dalma Maradona fue citada para declarar en el juicio por la muerte de "El Diego"

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este martes una nueva instancia de relevancia con la realización de la decimoséptima audiencia del proceso. En esta jornada está prevista la declaración de Dalma Maradona, una de las hijas del exfutbolista, quien volverá a presentarse ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 7 de San Isidro para brindar su testimonio.

Además de la participación de Dalma, el debate incorporará por primera vez las declaraciones de dos personas que formaron parte de la estructura de atención domiciliaria que asistía al astro argentino: el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni, y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

Fuentes vinculadas al caso informaron que la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe se sentará frente al estrado integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. No obstante, no se confirmó el horario en el que prestará declaración.

Las advertencias de Dalma sobre el estado de salud de su padre

La expectativa en torno a la declaración de Dalma Maradona se encuentra vinculada a las manifestaciones que realizó durante su anterior exposición en el proceso.

En aquella oportunidad sostuvo que la familia había recibido garantías respecto del esquema de atención que tendría Diego Maradona durante su recuperación. Según expresó, se les había asegurado la presencia permanente de personal especializado. "Nos prometieron enfermeros 24 horas, gente que le pudiera dar los medicamentos", señaló Dalma durante el debate oral y público anterior.

Asimismo, apuntó contra quienes tenían a su cargo el cuidado de su padre al sostener que las advertencias realizadas por la familia sobre el deterioro de su estado de salud no fueron escuchadas.

Durante su exposición relató situaciones que, según indicó, generaban preocupación en el entorno familiar.

Entre las observaciones mencionadas por Dalma se encuentran:

• Dificultades para caminar.

• Episodios en los que se mostraba desorientado.

• Problemas para comunicarse durante videollamadas.

En ese contexto manifestó: "Le habíamos dicho a Luque, Cosachov y Díaz que no lo veíamos bien a papá. Caminaba mal, a veces lo sentíamos un poco perdido, nos llamaba por videollamada y no entendíamos lo que decía". También sostuvo que existieron impedimentos para mantener un contacto fluido entre Maradona y su familia durante el período en que permaneció bajo cuidados domiciliarios.

Forlini y Perroni, frente al tribunal por primera vez

La audiencia de este martes también estará marcada por la primera declaración de Nancy Forlini y Mariano Perroni.

Ambos integraron el grupo de WhatsApp denominado "Tigre", considerado una pieza relevante dentro de la investigación debido a que en ese espacio virtual participaban distintos profesionales y trabajadores vinculados a la atención médica y asistencial de Maradona.

Según surge de la información del caso, en ese grupo estaban presentes:

• El médico clínico Pedro Di Spagna.

• Los acusados Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid.

• El neurólogo Jorge Macía.

• El kinesiólogo Nicolás Parente.

• Los administrativos de la cobertura médica privada Enrique Barrio y Germán Dornelli.

• Los enfermeros Tamara Mansilla.

• Cintya Córdoba.

• Aldo Arnez Zenteno.

• Daiana Cáceres.

• Roxana Tomaselli.

En cuanto a la modalidad de sus testimonios, se informó que Mariano Perroni aceptará responder preguntas durante la audiencia.

Por su parte, Nancy Forlini únicamente contestará las preguntas formuladas por sus defensores, Nicolás D'Albora y Agustín Varela.

El aporte de otro testigo sobre la internación domiciliaria

La jornada también contará con la declaración de Guillermo Charovsky, quien se desempeña como jefe de Walter Espeche, auditor de terreno de la prepaga en la ciudad de La Plata.

Su testimonio adquiere relevancia luego de las manifestaciones realizadas por Espeche durante la audiencia del jueves pasado. En aquella oportunidad, el auditor sostuvo que el 4 de noviembre de 2020 recibió el pedido de internación domiciliaria efectuado por la psiquiatra Agustina Cosachov.

Sin embargo, explicó que ese procedimiento finalmente no llegó a concretarse.

Según detalló, Diego Maradona fue derivado desde la Clínica Ipensa, centro médico al que había concurrido para realizarse estudios de rutina, hacia el Sanatorio Olivos. Fue en ese establecimiento donde posteriormente se le practicó la intervención quirúrgica por el hematoma subdural.

De acuerdo con el relato brindado por el auditor de terreno, luego de recibir instrucciones de su superior dejó de intervenir en el caso debido a que el tratamiento de Maradona continuó en la zona norte.

Con la declaración de Dalma Maradona, la comparecencia de Nancy Forlini y Mariano Perroni, y el testimonio de Guillermo Charovsky, el proceso judicial sumará nuevos elementos en una audiencia que se presenta como una de las más significativas de las últimas semanas dentro del juicio que investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona.