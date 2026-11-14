Cayó en Perú a otro acusado por el triple crimen de Florencio Varela

Un nuevo acusado por el triple crimen de Florencio Varela fue detenido en Perú. Abel Josuel Taya Humpire, un ciudadano peruano de 32 años, era buscado por la Justicia argentina por su presunta participación en los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

El hombre, apodado "Abel T", fue detenido este sábado en el distrito de Santa Anita, en Lima, durante un operativo coordinado entre la Policía Federal Argentina (PFA) y las autoridades peruanas, a través de Interpol.

Taya Humpire está acusado de integrar la estructura criminal vinculada al triple homicidio y cumplir funciones de custodia de Luis Alan Valverde Rodríguez, conocido como "Papá", tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", uno de los principales imputados.

Los investigadores indicaron que fue identificado a partir de la información aportada por Celeste Magalí González Guerrero. La mujer señaló a un hombre al que conocía como "Abel" y lo describió como el "custodio de Papá". Luego, lograron establecer que se trataba de Taya Humpire.

Las tareas de investigación permitieron vincularlo con distintos integrantes de la organización y, específicamente, con venta de drogas en Florencio Varela.

Las evidencias reunidas también permitieron establecer una conexión entre Taya Humpire y Valverde Rodríguez con otras personas que, desde la localidad bonaerense de José C. Paz, habrían recibido información sobre lo que sucedía en la casa de Chañar 702 durante el desarrollo de los asesinatos.



