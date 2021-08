Declaran ante la fiscalía testigos del episodio en el que balearon a Chano Charpentier

Los dos policías compañeros del efectivo que hace una semana le disparó a Santiago "Chano" Moreno Charpentier en una aparente crisis psiquiátrica y uno de los ambulancieros volverán a declarar pero frente al fiscal de la causa, informaron fuentes judiciales.

Los tres testigos citados para este lunes fueron los policías Mariano Andrés Giacco y Vanesa Jannete Flores, ambos compañeros del imputado Facundo Amendolara en la comisaría 2da. de la localidad de Parada Robles, y Héctor Oscar Pain, chofer de la ambulancia con la que llegó al lugar el psiquiatra que concurrió para internar a “Chano” por sus problemas de consumo y adicción a las drogas.



Fuentes judiciales indicaron que la idea es que el fiscal de la causa, Martín Zocca, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Delitos Complejos de Zárate-Campana, escuche de primera mano la versión de cada testigo que en su momento declaró, aunque en sede policial y ante personal de la Policía Federal.



Las testimoniales se tomarán en la sede de la fiscalía de Zocca, en la ciudad bonaerense de Campana, hasta donde viajaron para participar de las mismas los abogados de la Fundación Chocobar que defienden a Amedolara, Fernando Soto, Martín Sarubbi y Ricardo Galeano.



“Queremos probar que Amendolara no tuvo otra alternativa que actuar como actuó. 'Chano' amenazó y corrió a todos con un cuchillo. Cuando quiso atacar a los otros dos policías se dio cuenta de que Amendolara estaba más cerca y avanzó hacia él”, dijo Soto a Télam.



“Mi cliente -continuó-, empezó a recular para atrás, le dio la voz de alto pero cuando 'Chano' estaba a dos metros, le disparó. Es una distancia en la que si no disparaba, lo mataba”.



Para Soto, de las tres testimoniales la más importante es la de la policía Flores, ya que según sabe, “quedó de frente a la escena en el momento del disparo”.



En su primera declaración ante la policía, Flores aseguró que su compañero Amendolara usó el arma ante un "inminente peligro de vida" cando el músico "extrajo un cuchillo" con intenciones de apuñalarlo y agregó: “No le quedó otra opción de efectuar un disparo con su arma, a fin de neutralizarlo”.



El otro policía que ampliará sus dichos, Giacco, también defendió en su momento la actuación de Amendolara diciendo que el músico los corrió para apuñalarlos, que arrinconó al ahora imputado y que el oficial fue “reiterativo en la voz de alto policía” pero que “ante el grado de peligrosidad de vida inmediata”, tuvo que hacer “uso de su arma de fuego”.



Hasta el momento, el único que ya declaró ante el fiscal y lo hizo el viernes pasado es el psiquiatra Gonzalo Caligiuri, quien relató con mayor detalle el episodio que presenció el pasado 25 de julio por la noche.



Según fuentes judiciales, el testigo dijo que fue "un momento traumático'', en el que el músico se encontraba "alterado y en un estado de excitación psicomotriz" y básicamente relató lo mismo que había narrado ante la policía tras el hecho, es decir, que “Chano” estaba en una actitud “agresiva” y que amenazó de muerte a todos con un cuchillo.



El policía Amendolara (27) está imputado por el delito de "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial", que prevé una pena de hasta 15 años de prisión.



El fiscal Zocca, investiga en detalle cómo fue el momento en el que el policía le disparó a Moreno Charpentier (39) cuando, según testigos, intentó apuñalarlo con una cuchilla aserrada en medio de un presunto brote psicótico.



Zocca buscará establecer principalmente mediante diversas pruebas si Amendolara le disparó al músico en una situación donde realmente su vida corría peligro o no.



El episodio sucedió pasadas las 23 del pasado 25 de julio en la casa de 'Chano', en el barrio privado Parque La Verdad, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, cuando, a pedido de su madre, llegó un equipo médico con intenciones de internar al músico, quien estaba bajo un cuadro de exaltación.



Ante esta situación, de acuerdo con los testigos, el exlíder de la banda Tan Biónica se violentó, primero atacó a su madre y presuntamente quiso apuñalar con un cuchillo aserrado de cortar pan a Amendolara, quien le disparó.



El artista, que por el balazo resultó afectado en uno de sus riñones, el páncreas y el bazo, está internado hace una semana en el sanatorio Otamendi del barrio porteño de Recoleta.