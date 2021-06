Declararon las víctimas de los arrebatos y mañana habrá alegatos y sentencia

Durante la mañana de ayer, se desarrollo en la Escuela de Capacitación Judicial del Poder Judicial de la provincia, un juicio oral y público que tuvo en el banquillo de los acusados a cuatro jóvenes, quienes deben responder por tres hechos de robo bajo la modalidad de arrebato y un hecho de robo en poblado y en banda en grado de tentativa.



El Tribunal Penal Juvenil debió trasladarse a dicho lugar para llevar adelante el debate, en razón del espacio físico, ya que en el plenario permanentemente deben estar en la sala diecisiete personas.



Poco después de las 9.00 de la mañana, el tribunal integrado por los jueces Rodrigo Morabito, Fabricio Gershani Quesada y el subrogante Mauricio Navarro Foressi se constituyeron en la sala y abrieron la audiencia con la presencia de las partes y los imputados en el recinto.



Luego de dar lectura a la requisitoria de elevación a juicio, se le concedió la palabra a cada uno de los imputados para que dieran su versión de los hechos. Jonathan Mercado y Walther Ramirez decidieron declarar. En tanto, que Erick Herrera y Julio Vaca guardaron silencio.

A líneas generales, los imputados coincidieron en señalar que no recordaban mucho de los hechos ocurridos, ya que los mismos fueron en el año 2013, pero que se hacían cargo de aquellos, señalando a la droga como la responsable de llevarlos a estar hoy en el banquillo.



Testigos

Previo a un cuarto intermedio, el debate se reanudó con el desfile de los testigos. En total, habían sido citado ocho, pero solo comparecieron cinco, entre ellos las cuatros víctimas de los ilícitos que se estaban ventilando.

Paola de la Peña fue la primera en declarar. La mujer contó que mientras esperaba el colectivo, en compañía de su hija, por ese entonces de 7 años, en calle Maipú y Algarrobo, en el barrio Los Ceibos, fue sorprendida por la espalda por un sujeto, quien le arranco la bandolera que llevaba puesta y luego, se dio a la fuga.

Por el hecho, contó la mujer, su hija, quien en la actualidad tiene 15 años, siente temor de salir a la calle sola y hoy “continúan con psicóloga por el momento vivido”, explicó a preguntas del fiscal.



Luego, declaró María de los Ángeles Pastoriza, a quien también, bajo la modalidad de arrebato, le sustrajeron la cartera en las inmediaciones de calle Perú y Maipú. Consecuencia del arrebato, la mujer cayó al suelo, pero no pudo identificar en la sala al autor del ilícito.

Gabriel Casas fue el otro damnificado que declaró en el debate. Por aquel entonces del año 2013, el mencionado era propietario de una pizzería en la zona norte de la Capital, en la que tres de los cuatro imputados intentaron robar.



El testigo recordó vagamente que escuchó ruido aquella madrugada y, al salir, encontró la puerta del local principal rota con una barreta, la que quedó incrustada, pero llamativamente, no fue secuestrada por la policía como medio de prueba del ilícito.

Casas dijo que la policía aprehendió en ese momento a tres personas, pero no recordaba de quiénes se trataba.



Seguidamente, declaró la cuarta víctima, Francisca Sacaba, a quien le arrebataron una cartera con dos celulares. La mujer recordó que una chica, que trabajaba por ese entonces ayudándola con sus hijos, fue quien le enseñó una foto en la que uno de los imputados estaba ofreciendo su teléfono vía WhatsApp. De esta manera, y con la ayuda de uno de sus hijos, logró recuperar los artefactos que le fueron devueltos a este por el ahora imputado.

“Yo sé que él fue quien me robó, porque en mi teléfono habían muchas fotos y videos del día del hecho, que ellos se tomaron riéndose de lo que me habían hecho, mientras merendaban con la plata que me robaron”, expresó la testigo.



Finalmente, en la sala, se escuchó al oficial Miguel Cejas, uno de los tres policías citados para el debate, los otros dos no comparecieron. El efectivo, al solicitársele que reconociera la firma en el acta de procedimiento de uno de los ilícitos, respondió ante el tribunal que no era suya y concluyó su interrogatorio.



Tras el paso de los testigos, el tribunal resolvió pasar con la audiencia de las partes a un cuarto intermedio hasta mañana, viernes a las 11.00 de la mañana, en donde se prevé escuchar los alegatos de las partes y dictar el veredicto de sentencia.