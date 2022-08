Declaró el subcomisario imputado y hoy el Tribunal se trasladará a la Comisaría Séptima para la inspección

En el inicio de la octava jornada del juicio en el que se ventila la muerte de Diego Pachao, el subcomisario Ramón Quevedo, quien está imputado del delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público, prestó declaración. Cabe recordar que en el inicio del juicio el pasado lunes 8 de agosto, Quevedo guardó silencio, igual que otros dos de los seis policías imputados en la causa.

Sentado ante los jueces del tribunal, Silvio Martoccia, Fabricio Gershani Quesada y Rodrigo Morabito, en su ampliación de declaración, el funcionario policial dio detalles de cómo era el trabajo en la dependencia, resaltando la “carencia” del personal policial para una “jurisdicción muy complicada y amplia”. Al referirse al hecho del que se le imputa dijo “no haber brindado asistencia médica al detenido Pachao (...)”. Denominador común en todas las declaraciones depuestas en la sala por el personal policial que fue llamado como testigo al debate.

Quevedo, en un tramo de su declaración, la que se extendió por más de una hora, manifestó: “Soy injustamente traído a proceso porque no sé cuál es el artículo del que me acusan, porque me acusan de violar el art 4 inc. f: “fiscalizar la detección de personas y/ o arrestados”; y no es así, el inciso ni siquiera dice “y/o arrestado”, habla solo de detenidos”, remarcó.

En otro tramo de la declaración, el policía imputado expresó: “Sí, me hicieron entrevista psicológica y nunca tuve problema con nadie. Siento empatía con las personas, todos somos humanos y tenemos sentimientos. Si veo a alguien sufrir, obvio, le brindaré asistencia. No es obvio de lo que se me acusa, si lo hubiera visto que necesitaba ayuda (por Pachao) hubiera llamado al SAME, al Comando para que llamara a la asistencia médica, pero no lo hubiera dejado sin brindarle asistencia”, remarcó.

Finalmente, a la pregunta de una de las partes, el funcionario policial imputado recordó que concurrió a la comisaría aquel domingo 11 de marzo alrededor de las 19:05 horas y consultó al oficial de servicio las novedades en la dependencia, recibiendo como respuesta “sin novedad”. “Me fui a mi oficina y después me retiré a mi domicilio”, expresó Quevedo, quien además respondió ante una nueva pregunta del Ministerio Público Fiscal que “no era mi obligación ingresar a los calabozos o controlarlos. Ese es trabajo del personal que está de servicio”.

El chofer

Seguidamente y tras un cuarto intermedio la audiencia volvió a reanudarse. Esta vez se sentó como testigo el suboficial Córdoba, que se desempeñaba al momento de los hechos como chofer de la unidad móvil, identificado con la sigla Charly 73 de la Comisaría Séptima.

En su alocución el testigo recordó que era él quien conducía el móvil el 11 de marzo de 2012 cuando Pachao “subió”, dijo, “voluntariamente” al móvil policial, porque su amigo González era detenido por portar un arma blanca en la vía pública. El testigo, recordó también que Pachao ingresó por sus propios medios a la comisaría y luego hizo lo propio cuando fue llevado a sanidad policial para que fuera examinado por el médico, al igual que en su regreso a la dependencia, tras dicha revisación.

Dijo también que apenas llegaron a la comisaría con Pachao y González aprehendidos, el móvil volvió a salir rápidamente a otro requerimiento, regresando a los minutos a base con otro detenido.

El chofer del móvil, contó además a las partes cuál era la tarea específica que cumplía el móvil policial, señalando a preguntas de las partes que desconocía por qué habían arrestado a Pachao, indicando nuevamente, que “él -por Diego- había subido voluntariamente al patrullero” y por qué, se le dio primero la libertad a González.

Faltazo

Para la audiencia de hoy, estaba previsto que declaren también ante el tribunal otros tres testigos, el neurólogo Herrera, Rodríguez -quien estuvo detenido junto a Pachao- y su pareja. Sin embargo, ninguno de los tres testigos compareció.

Ante esta situación, al retomarse nuevamente la audiencia, el presidente del tribunal explicó a las partes que se habían realizado todos los diligenciamientos pertinentes para que los testigos comparecieran. Consultándole a las mismas si debían insistir con el llamado a declaración o bien ellos iban a desistir de su presencia en la sala.

En cuanto al médico Herrera, el tribunal hizo mención que en caso de que asi fuera necesario, el día lunes -última audiencia previa a los alegatos- el profesional podría ser llevado a la cámara por la fuerza pública, es decir trasladado por la policía.

Cabe recordar que, para el próximo lunes, último día que el tribunal tiene estipulado en la agenda para recepcionar la declaración de los testigos del juicio, a las 10 de la mañana está previsto que el diputado nacional Rubén Manzi se presente en su carácter de médico y perito de parte de la madre de Diego Pachao, Claudia Véliz, y declare como testigo en el debate.