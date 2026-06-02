Demoraron a un adolescente de 14 años en una escuela: tenía armas blancas

Un procedimiento policial realizado en un establecimiento escolar de la ciudad de Recreo, departamento La Paz, derivó en la demora de un adolescente de 14 años de edad y en el secuestro de diversos elementos que se encontraban en su poder. La intervención fue llevada adelante por efectivos de la Comisaría Departamental Recreo luego de un requerimiento efectuado por el SAE-911.

El hecho ocurrió dentro de una institución educativa de esa localidad y movilizó la actuación de las autoridades policiales y judiciales, quienes adoptaron las medidas correspondientes ante la situación detectada. Como resultado del procedimiento, se secuestraron dos armas blancas, un teléfono celular y un cuaderno, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para las actuaciones que correspondan.

La intervención se desarrolló en el marco de los protocolos vigentes y quedó bajo la órbita de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, organismo que impartió las directivas a seguir luego de tomar conocimiento de lo sucedido.

El requerimiento que activó la intervención

De acuerdo con la información oficial, todo comenzó a partir de un requerimiento emitido por el SAE-911, que alertó sobre una situación en un establecimiento escolar de la ciudad recreína.

Tras recibir la comunicación, personal de la Comisaría departamental Recreo se dirigió al lugar para verificar lo ocurrido y realizar las actuaciones correspondientes. Una vez en la institución educativa, los efectivos llevaron adelante las tareas que permitieron determinar la presencia de un adolescente de 14 años que habría sido sorprendido con elementos considerados de interés para la investigación.

La rápida intervención permitió que la situación fuera abordada de manera inmediata por el personal policial, que procedió conforme a las disposiciones establecidas para este tipo de casos.

El secuestro de los elementos

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el adolescente tenía en su poder dos armas blancas. Ante esta situación, se dispuso el secuestro preventivo de dichos elementos. Además de las armas blancas, el personal policial también secuestró otros objetos que quedaron incorporados a las actuaciones realizadas.

Entre los elementos secuestrados figuran:

• Dos armas blancas.

• Un teléfono celular.

• Un cuaderno.

Todos estos objetos quedaron en calidad de secuestro y a disposición de la autoridad judicial interviniente para su evaluación dentro del expediente correspondiente. La medida adoptada tuvo como finalidad preservar los elementos hallados y ponerlos a disposición de la investigación iniciada tras el procedimiento.

La demora del adolescente

Como parte de las actuaciones desarrolladas en el establecimiento educativo, los efectivos procedieron a la demora del adolescente de 14 años. Una vez realizadas las actuaciones iniciales, se dio participación a la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial.

Desde ese organismo se impartieron las medidas que debían adoptarse en relación con el caso, orientando el procedimiento y las actuaciones posteriores.

La intervención judicial resulta un paso central para determinar el tratamiento del expediente y establecer las diligencias que correspondan realizar a partir de la información reunida durante la actuación policial.