Denuncia en Recreo por violencia de género: la jueza Corina Pérez tomó medidas en el caso

A raíz de la denuncia pública que realizó ayer Romina G. Herrera por violencia de género, la Dra. Corina Pérez, Jueza de Control de Garantías, tomó medidas al respecto. En horas de la noche, se acercó al domicilio de la víctima, lugar donde tomó testimonios y la contuvo.

Este martes la jueza ordenó la primera pulsera electrónica para el hombre involucrado en este caso. Fue la primera vez que una jueza tomó una medida de este tipo.

Además, la Dra. Pérez, en su carácter de Jueza Penal, solicitó "todas las causas radicada en el Juzgado de Familia, por la mujer víctima de violencia".

El día de ayer se había viralizado la denuncia de Romina Herrera, quien afirmó que sufre violencia de género por parte de su ex pareja. En el video que realizó, narró el horror que está viviendo a manos de su agresor: “me agrede, me insulta y todo queda en las denuncias”. Además, aseguró que teme por sus tres hijos: "Tengo mucho miedo, miedo por mis hijos y por mí. Ya no es vida lo que tengo, estoy harta, cansada de esta persona”.

Por otra parte, relató que esta situación viene dándose hace tiempo: Hace unos meses atrás estuve internada y me tuve que dar el alta sola, porque este hombre llegó a amenazarme. Dijo que iba a atentar contra mis hijos".

Respecto a la justicia, reveló: "Le hice muchas denuncias. No sé cuantas, pero son más de cinco y no soy la única". Además aseveró que él violó la restricción que le habían puesto.

En cuanto a su bienestar personal dijo: “psicológicamente no estoy bien, físicamente tampoco. Ya no tengo ganas de seguir con esto” . Además, pidió ayuda, ya que teme por la vida de sus hijos y la suya. También aclaró que terminaron su relación y que tienen un hijo en común.

Se sabe que Herrera denunció en cuatro oportunidades al sujeto. Las dos primeras presentaciones se realizaron en abril de 2021 y se giraron a la Fiscalía de Recreo, que en junio realizó un pedido de elevación a juicio de la causa por lesiones calificadas. Ahora, se espera que el tribunal competente establezca la fecha de debate para estos dos hechos. Las otras dos denuncias fueron realizadas posteriormente por el quebrantamiento de las medidas de restricción de acercamiento, por hostigamiento y agresiones verbales. A partir de las dos presentaciones la Fiscalía, a cargo de Jorgelina Sobh, se ordenó una serie de medidas entre ellas, un informe de las restricciones impuestas, además, se dio inicio a la investigación penal preparatoria. (Con información de La Voz de Recreo)