Denuncian penalmente a dos jóvenes por matar a un coipo y difundir el video en redes sociales

Durante el fin de semana, la difusión de un material audiovisual encendió las alarmas y provocó una indignación generalizada en la comunidad. Dos jóvenes bahienses publicaron un video en el que mostraron de forma explícita cómo acorralaron y mataron a patadas a un coipo. El hecho trágico ocurrió el viernes por la noche en la ciudad de Bahía Blanca, situada en la provincia de Buenos Aires. En la grabación se observa detalladamente cómo ambos individuos se reían y hacían bromas en el mismo momento en que acababan con la vida del roedor.

La violencia del contenido quedó registrada no solo en las imágenes, sino también en los diálogos capturados. En el video se escuchaba a los jóvenes pronunciar frases como "Alta comida son. Alta nutria, compa. Vamos a matarla que la hacemos escabeche". Mientras se ejecutaba el acto, golpe tras golpe, el animal se retorcía sobre el suelo sin lograr escapar de la agresión física. En paralelo al accionar de los agresores, en la misma grabación se escuchaba la voz de una mujer que, sin éxito, les pedía que se detuvieran para frenar el ataque.

En los días posteriores al suceso, el video escaló rápidamente en las redes sociales hasta volverse viral. La masificación del archivo no solo dejó en evidencia el hecho de crueldad, sino también la identidad de los agresores, debido a que ellos mismos se filmaron y subieron el material directamente a sus perfiles personales. Los presuntos responsables del acto fueron identificados como Bautista B. e Imanol S., dos jóvenes universitarios que viven y estudian en la mencionada ciudad bonaerense.

La intervención municipal y la apertura de la causa penal

Ante la gravedad de los hechos expuestos de manera pública, las autoridades locales reaccionaron formalmente para iniciar las acciones legales correspondientes. Este lunes por la mañana, el Municipio de Bahía Blanca se presentó de forma oficial como parte denunciante en una causa penal contra los dos jóvenes universitarios. La administración busca que el caso no quede impune y que se apliquen las normativas vigentes respecto al flagelo del maltrato animal.

Mariana Sierra, quien se desempeña como directora del área de Salud Animal y Zoonosis, explicó a los medios locales cómo fue el procedimiento institucional. La funcionaria señaló que la administración municipal tomó conocimiento del caso a través del video viral que fue difundido inicialmente por la organización proteccionista denominada Alianza Animal. A partir de ese momento, el área activó los protocolos de cooperación correspondientes de manera inmediata.

Con respecto a las acciones iniciales tomadas por el área de Salud Animal y Zoonosis, se destacan los siguientes puntos:

Comunicación automática con los integrantes de la organización Alianza Animal para verificar si ya habían radicado la denuncia formal.

Constatación de si la organización civil contaba con todos los elementos probatorios necesarios para sostener la acusación.

Disposición total de los recursos municipales y colaboración directa en las tareas de búsqueda del cuerpo del coipo.

Intención de realizar una eventual necropsia sobre los restos del roedor, una tarea científica que finalmente no fue posible de ejecutar.

Presentación formal del Municipio de Bahía Blanca como particular damnificado en la causa penal con el objetivo explícito de formar parte activa de este caso judicial.

El rol ecológico del coipo y el nulo riesgo para la población

La situación ha puesto en el centro del debate el conocimiento sobre la fauna autóctona y el trato que se le da en los entornos urbanos. El coipo es una especie nativa que posee características biológicas y ambientales muy específicas, las cuales fueron detalladas por los especialistas del área afectada para concientizar a la población.

Las características técnicas y ecológicas del animal afectado son:

Nombre científico: Myocastor coypus.

Tipo de animal: Se trata de un roedor semiacuático parecido a la nutria.

Hábitat natural: Habita en América del Sur, donde cumple un rol de gran importancia en el equilibrio de los ecosistemas acuáticos.

Distribución local: Es un animal muy común de encontrar entre los humedales en la Argentina, aunque muchas veces llega de forma accidental a las ciudades.

Dieta alimentaria: Es una especie estrictamente herbívora, por lo que se alimenta principalmente de tallos y de hojas de plantas acuáticas.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por Mariana Sierra, este roedor no representa bajo ninguna circunstancia un riesgo directo para las personas que habitan o transitan la zona. La funcionaria municipal aclaró que la interacción con estos animales suele ser habitual y pacífica, señalando que los vecinos los llaman frecuentemente cuando alguien avista alguno de estos bichitos. Ante estos llamados, el personal de Zoonosis concurre al lugar, rescata al ejemplar y procede a su reubicación en su entorno natural, reiterando de manera enfática que no representan ningún tipo de riesgo para la seguridad pública.

Reacción de la comunidad, repudio digital y derivación judicial

La respuesta de la comunidad digital frente a la viralización de las imágenes fue inmediata y estuvo marcada por un rechazo absoluto hacia el accionar de los estudiantes. En la ciudad de Bahía Blanca, los vecinos y los activistas defensores de los derechos de los animales se manifestaron de forma enérgica tanto en las plataformas virtuales como en los medios de comunicación locales. El reclamo unificado de la ciudadanía se centró en exigir justicia y en reclamar de forma urgente políticas públicas más firmes y efectivas de protección animal.

La presión social sobre los involucrados se intensificó notablemente con el correr de las horas. Numerosos usuarios de internet comenzaron a difundir los nombres completos y las fotografías de los acusados, abarcando incluso los datos de su localidad de origen. De forma paralela, circularon carteles virtuales de "se busca" con la información y los datos personales de los jóvenes universitarios. Según confirmaron fuentes oficiales del ámbito municipal, ante la magnitud del repudio generalizado, ambos jóvenes habrían tomado la determinación de abandonar la ciudad de Bahía Blanca.

El destino legal del caso se encuentra actualmente bajo la órbita del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. La investigación judicial quedó formalmente en manos del fiscal Santiago Garrido, quien ejerce las funciones de secretario general del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Bahía Blanca. Garrido es, además, el director del equipo de trabajo especializado en causas de malos tratos y crueldad contra los animales dentro de dicha jurisdicción.

Por su parte, las distintas organizaciones proteccionistas de la región aprovecharon la gravedad de este episodio para remarcar las falencias actuales. Los activistas señalaron que este violento hecho refleja la necesidad imperiosa de reforzar las campañas de concientización orientadas al respeto absoluto de la fauna silvestre. Asimismo, exigieron de manera conjunta la aplicación de sanciones ejemplares en los casos de crueldad animal para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

