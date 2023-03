Denuncian el robo de una camioneta y la inacción de la Justicia

La compra venta de vehículos en la comunidad gitana de nuestra provincia, siempre tiene a su alrededor un halo de sospecha pero eso no quita, que cuando denuncien ellos, el pedido no sea tomado por la justicia local. Esto es lo que ellos están indicando en referencia a un robo sucedido el pasado miércoles, en el que no solo les sustrajeron una camioneta marca Ford, sino que en el medio quedó involucrado un menor que fue golpeado por quienes se llevaron el vehículo.

Según lo informado a La Unión y que es lo mismo que denunciaron en … todo comenzó este 1° de Marzo cuando dos personas se presentaron para la compra de la camioneta, la que solicitaron probar antes de confirmar la transacción. Ana Milanovich de Traico relató que los compradores son Juan Andres Bustamante “alias Riquelmes” y Hernán Casimiro, “alias El Toro” y que estos al momento de pedir la prueba del rodado, accedieron a que fuera de acompañante un menor de edad, sobrino de quien efectuó la denuncia.

El inconveniente comenzó cuando el niño de seis años, “por inocencia” subió llevando los papeles de al camioneta. Desde allí la situación de complicó, porque el trayecto de prueba terminó en cercanías del predio de INTA, en Sumalao. Allí, los identicados como “ladrones” por Milanovich detuvieron la marcha y pidieron al niño que baje a comprar cigarillos. “Mi sobrino estaba por bajar y en ese momento, le pagaron una trompada, lo empujaron y le quitaron los papeles”, describió Milanovich.

Discriminación

Ante el hecho consumado del robo, los familiares del menor se dirigieron a las dependencias judiciales, intentando radicar la denuncia, esto desde alrededor de las cinco de la tarde. “Fuimos por todos lados, hasta que finalmente a las diez de la noche nos la recibieron en Villa Dolores. Y ahí fue que más se preocupaban en saber sobre nuestra vida privada que sobre las personas que nos habían robado. La persona que nos atendió nos decía que algo no les cerraba de nuestro relato y se centraba en eso y no en ver el robo o lo que le pasó a mi sobrino”, comentó con molestia y preocupación.

A la fecha y habiendo transcurrido más de 48 horas, la familia Traico desconoce el paradero de la camioneta y si la justicia busca a quienes se la llevaron, golpearon a un menor y lo dejaron abandonado en Sumalao.

Dijo Ana, “ello andan como si nada y nos hacen decir, que si van presos, van a estar uno o dos días y que van a salir libres porque tienen contactos. No hay justicia para nosotros. No nos hacen caso y no entiendo porqué. Todos tenemos derechos”.