Denunció a un vecino por abuso sexual al descubrir que su hija esta embarazada

La madre de una joven de 20 años de edad, con retraso madurativo, denunció el miércoles a la noche a un vecino, de 50 años por supuestamente haber abusado sexualmente de su hija, a la que embarazo. En la jornada de ayer, la fiscal de Andalgala con jurisdicción en Aconquija, Dra. Soledad Rodriguez viajo a dicha localidad y se puso al frente de la investigación llevando a cabo distintos diligenciamientos. Así también dispuso que la víctima y su madre recibieran contención y asistencia profesional. Por el momento no se dispuso la detención de ninguna persona.

Fuentes consultadas por LA UNION indicaron que el grave hecho de abuso sexual salió a la luz el miércoles a la noche cuando la mujer, de quien se reservan los datos personales para resguardar a la victima, se presento ante la policía y denunció que su hija habia sido abusada sexualmente y producto de ello estaría cursando un embarazo de ocho meses de gestación. Por el hecho sindico como supuesto autor a un vecino de 50 años de edad.

Según se conoció, la denunciante habría manifestado que su hija ?quien tiene retraso madurativo- pernocta en su casa como en la de su padrastro, lugar en el que sospecha habría ocurrido el abuso sexual por el que quedo embarazada.

Asi también trascendió que sindicó al vecino como el supuesto autor ya que es vecino de la casa de su padrastro y tiene confianza con este y su hija, concurriendo en forma casi diaria a la casa del padrastro.

Luego de corroborarse que la joven cursaba un embarazo de riesgo de ocho meses, el que sería producto del abuso, el hecho fue puesto en conocimiento via telefónica a la fiscal Soledad Rodriguez quien viajo ayer al lugar del hecho.

Si bien en la denuncia, la madre de la victima sindico a quien sería el autor del hecho por el momento la fiscal no ordeno ninguna medida contra la libertad del sujeto, en razón que aguardaba el resultado de algunas pruebas practicadas tantos en la joven como en el sospechoso, además de la recepción de testimonios y otros elementos probatorios que podrían llevarla a determinar quien fue el autor de los abusos sufridos por la joven quien hoy cursa un embarazo avanzado. Según explicaron las fuentes consultadas, la “duda” surge a raíz que a la casa del padrastro de la joven, en donde según la denunciante habría ocurrido el abuso sexual, concurrirían varios hombres y no solo el vecino sindicado por lo que las sospechas de quien podría ser el autor no estaría para la justicia solo bajo una sola persona.