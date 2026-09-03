Luque declaró por undécima vez y aseguró que ningún imputado es culpable de la muerte de Maradona

El neurocirujano Leopoldo Luque declaró por undécima vez este jueves en el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. En su exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 del Departamento Judicial de San Isidro, el ex médico de confianza del astro argentino pidió la palabra y consideró enfáticamente que ninguno de los imputados es culpable del deceso del célebre futbolista, fallecido a los 60 años el 25 de noviembre de 2020.

Durante su comparecencia, Luque profundizó en su visión sobre el estado de salud que presentaba el excapitán de la selección argentina. Al respecto, ratificó que Diego era un paciente complicado que rechazaba sistemáticamente la atención médica, justificando su conducta bajo la premisa de que "hacía lo que quería" y "no lo mandaba nadie". Asimismo, en un tramo de su testimonio, el profesional reconoció: "Jamás pensé que se iba a morir", al tiempo que admitió haber minimizado las "alarmas" que le había informado el masajista Nicolás Taffarel, testigo que compareció en el segundo debate oral y público por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Maradona.

Análisis Clínico, Insumos y Señales de Alerta

En el plano estrictamente médico, Luque reiteró que los estudios cardiológicos realizados no detectaron señales de cardiopatías ni insuficiencias cardíacas, por lo que los definió categóricamente como "normales". De acuerdo a su criterio técnico, Maradona presentó diversas "alarmas" que ningún médico pudo advertir oportunamente. En este sentido, apuntó directamente contra Swiss Medical, al sostener que la prepaga se ocupaba de proveerle los insumos necesarios para su internación domiciliaria en el barrio cerrado San Andrés, ubicado en el partido bonaerense de Tigre.

Evaluación del desempeño profesional: Luque opinó que ninguno de los acusados es responsable por el fallecimiento porque afirmó que "no vio" un "mal desempeño" en el resto del personal que integraba el equipo de salud.

Paralelamente, el desarrollo del debate judicial registró alternativas institucionales relevantes. Entre ellas se destacó que Antonio José Maya, otro de los peritos que participó en la Junta Médica Interdisciplinaria llevada a cabo en 2021, no asistió a la jornada prevista.

Cronograma Definitivo y la Recta Final hacia el Veredicto

Luego de un cuarto intermedio extenso, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón resolvieron los pasos procesales subsiguientes que marcarán el cierre del debate. De este modo, determinaron que la trascendental etapa de alegatos inicie de manera formal el 29 de septiembre.

De cara a dicha fecha, el proceso judicial contempla los siguientes requerimientos técnicos y formales:

Las defensas deberán presentar obligatoriamente a sus peritos de la Junta Médica Interdisciplinaria hasta el 29 de septiembre.

Posteriormente, los ciudadanos sindicados e imputados tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras ante el estrado.

Finalmente, tras el cumplimiento de estas instancias, se conocerá el veredicto definitivo que determinará las responsabilidades legales.

El juicio ha entrado formalmente en su recta final y, tal como lo reflejan las circunstancias del proceso, por fin se sabrá si Maradona tendrá justicia o no.

El Esquema de Imputados en el Banquillo

El debate oral y público por la muerte del astro involucra a un conjunto de profesionales de la salud procesados bajo la figura legal correspondiente. Además de Leopoldo Luque, se encuentran formalmente acusados los siguientes actores sanitarios:

Agustina Cosachov, en su rol de psiquiatra.

Carlos Díaz, en su rol de psicólogo.

Pedro Di Spagna, en su condición de médico clínico.

Nancy Forlini, desempeñándose como jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical.

Ricardo Almirón, en su calidad de enfermero.

Mariano Perroni, como coordinador de enfermería.