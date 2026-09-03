Heroica intervención: un oficial le salvó la vida a un joven en Catamarca

En la tranquilidad de la madrugada, la situación dio un giro drástico cuando los canales de emergencia activaron los protocolos de auxilio. Hoy, a la 01:30, el sistema de emergencias SAE-911 emitió un requerimiento urgente que movilizó de inmediato a los recursos de seguridad hacia un sector específico del norte de la Capital. Los motoristas del COEM-Kappa acudieron con la máxima celeridad al barrio Eva Perón, donde una situación crítica demandaba la presencia policial urgente debido a que un joven de 23 años de edad habría intentado atentar contra su vida. La rápida recepción de la alerta y la inmediata movilización terrestre de los efectivos marcaron el margen diferencial entre el peligro inminente y la posibilidad de intervención oportuna en el lugar de los hechos.

Maniobras de RCP y la Intervención Vital del Oficial

Al arribar al escenario de los hechos, la gravedad del panorama exigió una acción instantánea y determinante por parte de los uniformados presentes. De manera inmediata, el oficial subinspector Juan Heredia asumió el rol principal de auxilio al percatarse de que el joven afectado presentaba escasos signos vitales. Con una destreza técnica y un temple fundamental para la profesión, el efectivo le practicó maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar) en el lugar, sosteniendo las acciones de primeros auxilios de manera constante y precisa hasta lograr estabilizarlo. Esta maniobra de reanimación se convirtió en el eslabón decisivo para preservar las funciones vitales del muchacho mientras se aguardaba el arribo del soporte médico especializado.

Protocolos Sanitarios y el Traslado al Hospital San Juan Bautista

Superada la instancia más crítica de descompensación en la vía pública, la cadena de asistencia continuó de manera articulada con los diferentes actores del sistema público de salud y justicia de la jurisdicción. Seguidamente a la estabilización lograda por el personal policial, los numerarios formalizaron la solicitud de asistencia a los profesionales médicos del SAME, quienes se constituyeron en el lugar para hacerse cargo de la situación sanitaria del paciente. Tras una evaluación preliminar en el sitio, los profesionales procedieron a trasladarlo al Hospital San Juan Bautista, nosocomio de referencia donde continuaría recibiendo la atención médica integral necesaria para su evolución y resguardo tras el suceso.

Actuaciones Judiciales y Directivas de la Fiscalía en Turno

El desenlace de este procedimiento requirió, en paralelo a la atención de la salud, la activación de los mecanismos legales y administrativos correspondientes para documentar formalmente el episodio. Por lo sucedido, sumariantes de la Unidad Judicial N° 7 se apersonaron para labrar las actuaciones de rigor, cumpliendo con cada uno de los pasos formales exigidos por la normativa vigente. Todo este proceso legal y de recolección de pruebas se desarrolló bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, autoridad judicial encargada de supervisar las medidas adoptadas y determinar los pasos procesales subsiguientes en el marco de la investigación de este suceso ocurrido en el norte de la ciudad.