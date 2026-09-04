Impactante vuelco de un camión sobre la Ruta Nacional 60

Un impactante vuelco de camión se registró sobre la Ruta Nacional N° 60, en el tramo comprendido entre Casa de Piedra y San Martín, según informó Vialidad Nacional.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1.010, donde por causas que hasta el momento no fueron informadas se produjo el vuelco de un camión sobre la calzada.

Como consecuencia del accidente, el vehículo siniestrado permanece ocupando parte de la ruta, situación que requiere especial atención para quienes circulen por el sector.

El vuelco se produjo a la altura del kilómetro 1.010

De acuerdo con el reporte realizado por Vialidad Nacional, el hecho tuvo lugar sobre la traza de la Ruta Nacional N° 60, en el tramo ubicado entre las localidades de Casa de Piedra y San Martín.

El punto preciso del accidente fue señalado a la altura del kilómetro 1.010, donde se produjo el vuelco del vehículo de gran porte. Hasta el momento, la información disponible indica que el camión quedó sobre la zona de circulación, ocupando parte de la calzada. La situación fue dada a conocer a través del reporte de Vialidad Nacional, que informó sobre la presencia del vehículo en la ruta.

Se desconocen las causas del accidente

Por el momento, no se conocen las circunstancias que provocaron el vuelco del camión. Tampoco trascendieron datos sobre la secuencia previa al siniestro ni sobre los factores que pudieron haber intervenido en el hecho.

La información disponible hasta ahora se limita al reporte del accidente y a la ubicación del vehículo sobre parte de la calzada, mientras aún no se brindaron precisiones acerca de las causas que derivaron en el vuelco.

El hecho se encuentra, de esta manera, rodeado todavía de interrogantes respecto de lo ocurrido en ese sector de la Ruta Nacional N° 60.

Atención en el sector afectado

La presencia del vehículo siniestrado sobre parte de la Ruta Nacional N° 60 representa una situación que debe ser tenida en cuenta por quienes circulen por el tramo comprendido entre Casa de Piedra y San Martín.

El reporte de Vialidad Nacional confirmó que el camión continúa ocupando una parte de la calzada en el sector donde se produjo el vuelco, a la altura del kilómetro 1.010.