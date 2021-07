Desarticulan varias clandestinas y notifican a más de medio centenar de infractores

La violación al Decreto S.SEG. N 1578/20 es constante. La aplicación de multas y, en algunos casos, hasta la privación de libertad, parecen no ser suficientes para que la sociedad, o una parte de esta, respete las normas que a diario reflejan la falta de cuidado en la pandemia de Covid-19 en las estadísticas.

Este fin de semana no fue la excepción y las reuniones y fiestas clandestinas estuvieron a la orden del día, principalmente en el interior de la provincia. Departamentos como Santa Rosa, Santa María, Belén y Capayán fueron algunos conglomerados en donde, no solo violaron el DNU con reuniones, sino también se detectaron casos de comercios abiertos fuera del horario permitido y pacientes Covid positivo que violaron el aislamiento domiciliario.

Una de las “clandestinas” fue desarticulada por el personal de la comisaría de Los Altos, en el departamento Santa Rosa, el sábado, pasadas las 22.00 horas. La policía local llegó hasta el domicilio de la familia Vera, en el barrio 25 de Mayo, alertada por el llamado de un vecino de música a alto volumen y personas ajenas al inmueble.

Al llegar, los policías labraron actuaciones contravencionales conforme Decreto S.SEG. N 1578/20, notificando al propietario del inmueble, Rolando Vera (41), quien estaba junto a su hijo, de 20 años, otro joven de 18 años, de apellido Sorribia, Martínez (29) y Seco (46), todos con domicilio en Mantiales y David, de 29 años, oriundo de la provincia de Tucumán, según la información brindada por la policía. Asimismo, se indicó que no se tomó ninguna medida contra la libertad de dichas personas.



En Santa María

A las 0.30 de la madrugada de ayer, la comisaría local labró actuaciones de oficial por infracción al Decreto Seguridad S. N° 1578/20 y su Mod. Decreto de S. Seguridad 100/21, 1.3; incumplimiento de medidas de prevención en relación a reuniones sociales, o de cualquier otro tipo, en razón de tomar conocimiento de una fiesta “clandestina” en la localidad de Fuerte Quemado. La misma se estaba desarrollando en la vivienda de una mujer de apellido Mamani, en donde se observó un grupo de entre ocho y diez personas, quienes se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y escuchando música en alto volumen. Al momento de querer ser identificados por la policía, estos se negaban e insultaban a los uniformados, resguardándose en el interior de la morada. Solo uno de los presentes se identificó, siendo este de apellido Moreno. Seguidamente, la policía puso en conocimiento del procedimiento a la fiscalía local, desde donde se impartieron las directivas a seguir.



En un automóvil

Una hora más tarde, la policía sorprendió a cinco sujetos, de apellido Albarracín (35), Marcial (28), Ramírez (39); Zuñiga (21) y Rioja (31) en la vía pública. Los mismos fueron notificados por infringir el Decreto S. Seguridad. N° 1578/20, Apartado 1.1, por incumplimiento del uso de barbijos o tapabocas y/o cualquier otro medio de prevención personal que disponga la autoridad competente y el apartado 1.5, incumplimiento de restricciones a la circulación, observancia del aislamiento social, preventivo y obligatorio o el distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Asimismo, se procedió al secuestro de una botella de vino “Toro” tinto, un vaso, y al secuestro preventivo de un automóvil de marca Renault Clío, de color azul, dominio EAA-177, en el que circulaban.



En el cerro

Por otro lado, a las 2:15 de la madrugada, la policía local tomó conocimiento a través de un llamado telefónico de una fiesta en inmediaciones del cerro Siete Colores - en un sector del campo-, que había un grupo de personas consumiendo bebidas alcohólicas y escuchando música en alto volumen. Los efectivos procedieron a identificarlos, siendo los mismos de apellido Bellido (20), Argañaráz Illanes, de 20 años, Gómez (23) Condori (24); Cabezas (21), Caceres (35) y dos adolescentes de 16 años de edad. En poder de estas personas, la policía encontró bebidas alcohólicas, las que fueron secuestradas al igual que dos automóviles en los que se trasladaban los infractores.