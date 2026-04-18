Violencia en Catamarca: un joven fue detenido tras amenazar con cuchillos a sus vecinos

En la mañana de hoy, exactamente a las 11:45, numerarios de la Comisaría de San Antonio fueron comisionados hacia el barrio El Hueco, en esa localidad del Departamento Fray Mamerto Esquiú, tras recibir reportes sobre un presunto desorden que alteraba la tranquilidad de los vecinos.

La intervención policial respondió a la necesidad de verificar una situación que, según los primeros indicios, involucraba amenazas con armas blancas. Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a recabar testimonios para establecer con precisión lo ocurrido.

El testimonio clave: amenazas con armas blancas

En el sitio, los uniformados se entrevistaron con una joven mujer de 28 años, quien brindó un relato detallado de los hechos. Según su declaración, un sujeto la habría amenazado tanto a ella como a otros vecinos utilizando dos cuchillos tipo tramontina, generando una situación de tensión y temor en el barrio.

Tras protagonizar el episodio, el individuo se dio a la fuga, lo que motivó una rápida reacción por parte de las fuerzas de seguridad. La descripción aportada por la damnificada resultó fundamental para orientar el operativo de búsqueda.

Operativo conjunto y detención del sospechoso

De manera inmediata, los efectivos iniciaron recorridos por la zona con el objetivo de dar con el presunto autor. En este despliegue, contaron con la colaboración de sus pares del GAM-Pampa, lo que permitió ampliar el alcance del rastrillaje en las inmediaciones.

El operativo culminó con la aprehensión de un joven de apellido Bazán, de 19 años, quien fue identificado como el presunto responsable del hecho. Al momento de su detención, el sujeto tenía en su poder las armas blancas señaladas por la denunciante.

Los elementos secuestrados quedaron bajo custodia policial como parte de la evidencia del caso. En detalle, se trataba de:

Dos cuchillos tipo tramontina

Elementos utilizados presuntamente para amenazar a la víctima y vecinos

Resistencia y reducción: tensión durante el procedimiento

Durante el procedimiento, la situación volvió a escalar cuando el joven detenido se habría tornado agresivo con el personal interviniente. Este comportamiento obligó a los efectivos a actuar con rapidez para controlar el escenario.

Ante esta actitud, el sospechoso fue reducido por los policías, garantizando así la seguridad tanto del personal como de terceros presentes en el lugar. Posteriormente, fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente.

Intervención judicial y pasos a seguir

Una vez finalizado el operativo, el joven quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que será la encargada de avanzar con las actuaciones judiciales pertinentes.

En paralelo, las autoridades invitaron a las personas afectadas por el hecho a formalizar sus presentaciones ante la Justicia. En este sentido, se indicó que los damnificados deben radicar las denuncias penales correspondientes en la Unidad Judicial N° 11.