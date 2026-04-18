Catamarca: detienen a un joven por amenazar con incendiar la casa de su hermana

Un joven de 29 años fue detenido este sábado por la mañana en la ciudad de Catamarca, acusado de amenazar con prender fuego la vivienda de su hermana.

El procedimiento se realizó alrededor de las 8:20 en la intersección de avenida Choya y calle Alpatauca, donde efectivos de la Comisaría Séptima y del GIR Norte aprehendieron al sospechoso, de apellido Acosta, tras la denuncia de una joven de 22 años.

Durante el operativo, el sujeto se tornó agresivo con el personal policial y los amenazó con una varilla de hierro, elemento que fue secuestrado en el lugar.

La damnificada fue invitada a radicar la denuncia en el Precinto Judicial N° 7, mientras que el detenido quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.