Operativo nocturno: rescatan a peregrino extraviado en Catamarca

En la noche de ayer, a las 22:05, efectivos de la Comisaría de San Isidro tomaron conocimiento de una situación que requería intervención urgente: una persona del sexo masculino que venía peregrinando se habría extraviado en la Cuesta de la Herradura, ubicada en la localidad de Santa Cruz, departamento Valle Viejo.

El aviso encendió las alarmas en una franja horaria particularmente compleja para este tipo de operativos, donde la oscuridad y las características geográficas del terreno suelen representar obstáculos significativos. La Cuesta de la Herradura, por su configuración natural, presenta dificultades que demandan precisión y rapidez en la respuesta.

Despliegue inmediato y trabajo coordinado

Ante la gravedad de la situación, los policías montaron de inmediato un operativo de búsqueda y rescate, activando los protocolos correspondientes para casos de extravío en zonas de difícil acceso. La respuesta no se limitó a una sola unidad, sino que se trató de un esfuerzo articulado entre diversas dependencias especializadas.

Participaron activamente:

Efectivos de la Comisaría de San Isidro

Personal del Destacamento Huaycama

El Grupo Especial de Rescate (GER) , dependiente de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia

, dependiente de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia La Dirección de Operaciones Especiales (DOE-Kuntur)

Este despliegue refleja la importancia de la coordinación interinstitucional, especialmente en contextos donde cada minuto puede resultar decisivo. La integración de recursos humanos y logísticos permitió cubrir amplias áreas en un tiempo acotado, optimizando las posibilidades de localización.

Rastrillaje intensivo en terreno complejo

El operativo incluyó un amplio rastrillaje por la zona, lo que implicó recorrer sectores de geografía irregular y potencialmente riesgosos. Las condiciones del terreno, sumadas a la falta de visibilidad propia de la noche, exigieron un trabajo meticuloso por parte del personal interviniente.

La estrategia adoptada combinó búsqueda terrestre sistemática con el conocimiento específico de las unidades especializadas, particularmente del GER y del DOE-Kuntur, cuyos integrantes cuentan con entrenamiento para actuar en escenarios adversos.

Hallazgo y asistencia médica

Finalmente, tras el despliegue sostenido de los equipos, el personal logró ubicar al joven de 27 años de edad, quien es oriundo de la Provincia de Santiago del Estero. El hallazgo marcó el punto culminante de un operativo que, hasta ese momento, mantenía en vilo a las fuerzas intervinientes.

Una vez localizado, el joven fue asistido por facultativos médicos del SAME, quienes evaluaron su estado de salud en el lugar. De acuerdo a la información oficial, se encontraba en buen estado de salud, lo que llevó tranquilidad tanto a los rescatistas como a su entorno.

Eficacia operativa y respuesta rápida

El episodio pone en evidencia la capacidad de respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad ante situaciones de emergencia, así como la importancia de contar con unidades especializadas para intervenciones en terrenos complejos.

Entre los aspectos más relevantes del operativo se destacan:

Rapidez en la activación del protocolo de búsqueda

Coordinación entre múltiples dependencias

Cobertura efectiva del área mediante rastrillajes

Asistencia médica oportuna tras el hallazgo

La resolución exitosa del caso no solo evitó posibles complicaciones mayores, sino que también subraya el valor de la planificación y ejecución eficiente en contextos de riesgo.