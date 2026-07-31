Lo atraparon robando del interior de una camioneta en Capital

Un operativo policial realizado en el sur de la ciudad Capital culminó con la aprehensión de un joven de 25 años, sospechado de haber cometido un ilícito en el interior de una camioneta que se encontraba estacionada en la vía pública.

El procedimiento se llevó a cabo luego de un requerimiento recibido a través del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911, que solicitó la presencia de efectivos de la Comisaría Segunda en inmediaciones de la rotonda que conecta la avenida Hipólito Irigoyen con la calle Adolfo Castellano.

Al arribar al lugar, el personal policial comenzó con las primeras actuaciones para establecer las circunstancias del hecho denunciado y recabar la información necesaria que permitiera identificar al presunto responsable.

La intervención se desarrolló en respuesta al aviso recibido por el sistema de emergencias y permitió a los efectivos actuar de manera inmediata en el lugar donde se habría producido el ilícito.

La denuncia del damnificado

Una vez en el lugar, los uniformados mantuvieron una entrevista con un hombre de 33 años de edad, quien manifestó que momentos antes una persona de sexo masculino habría cometido un ilícito en el interior de su camioneta.

De acuerdo con lo informado por el damnificado a los efectivos policiales, el vehículo se encontraba estacionado en la vía pública al momento del hecho. Con esa información, el personal policial inició las averiguaciones correspondientes en las inmediaciones para localizar al sospechoso señalado por la víctima y avanzar con las actuaciones judiciales previstas para este tipo de casos.

La denuncia realizada en el lugar permitió a los efectivos desplegar un procedimiento inmediato que concluyó con la localización del presunto autor.

La aprehensión del sospechoso

Como resultado de las tareas desarrolladas por el personal de la Comisaría Segunda, los uniformados procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Castro, de 25 años de edad, señalado como el presunto autor del hecho investigado.

La intervención se concretó en el mismo sector donde se desarrollaban las actuaciones iniciales y permitió poner al sospechoso a disposición de la Justicia para el avance de la investigación.

Además de la aprehensión, durante el procedimiento los efectivos secuestraron la motocicleta en la que circulaba el joven. Se trata de una Motomel Blitz 110 cc., de color negro, vehículo que también quedó incorporado a las actuaciones judiciales como parte del procedimiento realizado por la Policía.

Una vez finalizado el procedimiento en la vía pública, el joven fue trasladado a la dependencia policial correspondiente. Posteriormente quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que impartió las medidas procesales a seguir en el marco de la causa.