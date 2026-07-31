Caso Pipi: el detalle de todo lo secuestrado en la casa de la madre y las dos detenciones

La investigación judicial vinculada al denominado Caso "Pipi" tuvo en la noche de este jueves un nuevo avance significativo con la ejecución de distintos procedimientos ordenados por la Justicia en la ciudad Capital y en el departamento Ambato, que derivaron en secuestros de diversos elementos y en la detención de dos personas.

Ahora las diligencias fueron detalladas y así se puso en conocimiento lo hecho por personal de la División Violencia Familiar y de Género, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia, bajo directivas del Juzgado de Control de Garantías, a cargo de la Dra. Cecilia Más Saadi, y a requerimiento de la Fiscalía de Instrucción N° 4, encabezada por el fiscal Ricardo Córdoba Andreatta.

En los procedimientos también participaron efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta y sumariantes de la Unidad Judicial N° 4, quienes colaboraron en la ejecución de las medidas judiciales.

En este sentido se indicó que el primero de los allanamientos se concretó en un domicilio ubicado en el barrio 250 Viviendas, en la ciudad Capital, donde los investigadores realizaron una inspección del inmueble y procedieron al secuestro de distintos elementos considerados de interés para la causa.

Los primeros elementos secuentrados

Durante el procedimiento realizado en el barrio 250 Viviendas, el personal policial incautó un rifle de aire comprimido y una cámara de seguridad con su correspondiente tarjeta de memoria, elementos que quedaron a disposición de la investigación.

Mientras se desarrollaba el allanamiento, los efectivos advirtieron además la presencia de un ejemplar de pitón de Birmania, circunstancia que motivó la inmediata intervención de otras áreas especializadas de la Policía y de organismos provinciales competentes. Ante el hallazgo del reptil, se convocó a personal de la División Delitos Culturales y Ambientales, cuyos integrantes informaron la situación a la Dirección de Flora y Fauna, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente.

Desde ese organismo se dispuso el secuestro y resguardo del animal, a fin de adoptar las medidas correspondientes.

Hallazgo de plantines de cannabis y marihuana

Durante el mismo procedimiento, los investigadores detectaron la existencia de veintiún plantines de la variedad Cannabis Sativa que estaban siendo cultivados en el inmueble. Frente a esa situación, se solicitó la intervención de efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

Como resultado de esa intervención quedaron secuestrados:

Un rifle de aire comprimido.

Una cámara de seguridad con su tarjeta de memoria.

Veintiún (21) plantines de Cannabis Sativa.

103 gramos de marihuana.

Una serpiente pitón de Birmania, que fue puesta bajo resguardo por disposición de la Dirección de Flora y Fauna.

En el caso de la droga, tanto los plantines como los 103 gramos de marihuana fueron puestos a disposición del Juzgado Federal, conforme a la competencia correspondiente.

Detenciones en El Rodeo

Las tareas investigativas continuaron posteriormente en la localidad de El Rodeo, departamento Ambato, donde los efectivos de la División Violencia Familiar y de Género se constituyeron en otro inmueble relacionado con la causa. En ese procedimiento contaron con la colaboración de personal de la Comisaría de El Rodeo, quienes participaron en la ejecución de las medidas ordenadas por la Justicia.

Como resultado del operativo fueron arrestados un hombre y una mujer, de 34 y 31 años de edad, respectivamente, quienes en el marco de la investigación resultan ser la madre del menor y la pareja de esta. Ambas personas fueron trasladadas a las dependencias policiales correspondientes, donde quedaron alojadas a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas procesales a seguir.