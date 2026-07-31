Caso Pipi: las pericias descartaron signos de violencia física y abuso sexual

La Fiscalía de Instrucción N° 4 del Distrito Oeste, a cargo del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, lleva adelante una investigación originada a partir de denuncias vinculadas a un supuesto hecho de violencia intrafamiliar, en el que la presunta víctima es un niño de tres años.

Desde el inicio de la causa, la Fiscalía dispuso una serie de medidas investigativas destinadas a determinar las circunstancias denunciadas y reunir los elementos de prueba necesarios para el avance del expediente. Entre las primeras actuaciones ordenadas se dispuso la realización del protocolo médico forense de rigor, con el objetivo de evaluar el estado físico del menor.

De acuerdo con el informe elaborado como resultado de esos estudios, no se constataron indicadores compatibles con abuso sexual ni lesiones que evidenciaran hechos de violencia física sobre el niño, conclusión que forma parte de las actuaciones incorporadas al expediente judicial.

¿Qué dicen las pericias?

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el examen médico forense practicado al menor no arrojó resultados que acrediten la existencia de lesiones físicas ni signos compatibles con abuso sexual. El informe correspondiente estableció que:

No se constataron indicadores compatibles con abuso sexual.

No se detectaron lesiones que evidenciaran hechos de violencia física sobre el menor.

Estos resultados forman parte de las primeras medidas impulsadas por la Fiscalía dentro de la investigación y constituyen uno de los elementos de prueba incorporados a la causa. No obstante, el avance de la investigación no se limita a las pericias médicas, ya que el fiscal dispuso otras diligencias orientadas a reunir más evidencia y esclarecer los hechos denunciados.

Recepción de testimonios y evaluación

Además de las pericias médicas, la Fiscalía avanzó con la recepción de declaraciones testimoniales y requirió la intervención del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF).

En ese marco, se solicitó la evaluación de aptitud del niño para determinar si se encuentra en condiciones de prestar declaración mediante el sistema de Cámara Gesell, procedimiento previsto dentro de la investigación.

La evaluación solicitada al organismo especializado forma parte de las medidas dispuestas para determinar la viabilidad de esa instancia, en función de las condiciones del menor y de los requerimientos propios del proceso judicial.

La confirmación de las detenciones

Con fundamento en los elementos de prueba incorporados durante la investigación, el fiscal Ricardo Córdoba Andreatta solicitó la realización de allanamientos y la adopción de medidas coercitivas respecto de personas mayores de edad.

Las diligencias fueron ejecutadas durante la noche de este jueves. En ese contexto, personal de la Comisaría de El Rodeo concretó el arresto de dos personas en esa localidad, en cumplimiento de las medidas ordenadas por la Justicia. De manera paralela, en la ciudad Capital se llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona oeste, procedimiento durante el cual se secuestraron distintos elementos considerados de interés para la investigación.

El hallazgo de droga

Durante el allanamiento realizado en la ciudad Capital, la Fiscalía también dispuso la intervención del personal de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia.

La participación de esa dependencia se produjo ante el hallazgo de elementos relacionados con su competencia, los cuales fueron debidamente secuestrados para ser sometidos a los análisis correspondientes dentro del marco de la investigación.

El Ministerio Público Fiscal no brindó mayores precisiones sobre esos elementos, limitándose a informar que fueron incorporados al procedimiento conforme a las actuaciones previstas por la legislación vigente.

Medidas de protección

Desde el comienzo de la causa, la Fiscalía se confirmó que dio intervención a los organismos competentes para la adopción de las medidas de protección correspondientes, con el objetivo de resguardar los derechos del niño durante el desarrollo del proceso judicial.

Asimismo, el Ministerio Público Fiscal señaló que continuará preservando la confidencialidad de determinados aspectos de la investigación.

En ese sentido, indicó que, en resguardo del interés superior del niño y para preservar el normal avance de la investigación, no brindará información que pueda afectar la privacidad del menor ni comprometer las diligencias que permanecen en curso.

De esta manera, mientras las pericias médicas descartaron la existencia de indicadores compatibles con abuso sexual y lesiones de violencia física, la investigación judicial continúa con nuevas medidas probatorias, allanamientos, secuestro de elementos de interés, la intervención de organismos especializados y la evaluación de futuras actuaciones procesales destinadas a esclarecer los hechos denunciados.