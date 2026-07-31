Se suspendió la audiencia por el ataque a la docente apuñalada

La audiencia prevista para este viernes en la Oficina de Gestión de Audiencias de Juicio por Jurados, en el marco de la causa que tiene como imputado a Axel Castro por el violento ataque contra la docente Luisima Marisel Vega, fue suspendida luego de que los abogados querellantes presentaran formalmente su renuncia a la representación de la víctima.

La jornada judicial tenía como objetivo que la jueza directora Patricia Olmi escuchara a las partes para evaluar un acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa del imputado, mediante el cual se buscaba evitar la realización del juicio por jurados. Sin embargo, la inesperada renuncia de los representantes legales de la víctima impidió el desarrollo de la audiencia y obligó a postergar el tratamiento del convenio que debía ser sometido a consideración de la magistrada.

La suspensión modifica momentáneamente el cronograma de la causa y abre una nueva instancia procesal para que la querellante designe nuevos representantes legales antes de que la Justicia pueda avanzar con el análisis del acuerdo.

El acuerdo que iba a ser analizado

La audiencia tenía como finalidad analizar un acuerdo de juicio abreviado consensuado entre la Fiscalía y la defensa de Axel Castro. Según ese convenio, el imputado se declararía culpable de los hechos que se le atribuyen y recibiría una condena de 10 años de prisión efectiva, evitando de esa manera la realización del juicio por jurados.

La jueza directora Patricia Olmi debía escuchar a las partes y evaluar la procedencia del acuerdo para decidir posteriormente si correspondía o no su homologación.

No obstante, la ausencia de representación legal de la querella impidió avanzar con ese trámite, por lo que la audiencia quedó suspendida hasta una nueva fecha.

Las diferencias que derivaron en la renuncia

De acuerdo con las versiones mencionadas en torno al expediente, la decisión de los abogados querellantes estaría relacionada con diferencias surgidas respecto del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa.

Siempre según esas versiones, la propia querellante habría manifestado su conformidad con la propuesta consensuada, postura que no era compartida por sus representantes legales.

Los abogados sostenían que el acusado debía afrontar un juicio por jurados, en lugar de acceder a una resolución mediante un acuerdo de juicio abreviado. Ante esa diferencia de criterios, los letrados resolvieron apartarse de la representación de la víctima, circunstancia que derivó directamente en la suspensión de la audiencia prevista para este viernes.

Los plazos de la querrella

Tras la suspensión del acto procesal, la Justicia fijó un plazo para que la víctima pueda reorganizar su representación legal. La querellante dispondrá de tiempo hasta el lunes 10 de agosto para designar nuevos abogados y definir si mantiene o no su conformidad con el acuerdo celebrado entre la Fiscalía y la defensa.

Precisamente para esa misma fecha fue programada una nueva audiencia, oportunidad en la que la jueza analizará nuevamente la posibilidad de homologar el convenio, siempre que la víctima cuente con patrocinio legal.

La decisión que adopte la nueva representación de la querella será determinante para el rumbo que seguirá el proceso judicial.

La situación procesal del imputado

Mientras continúa el trámite de la causa, Axel Castro permanece detenido con prisión preventiva. Está acusado del delito de homicidio agravado criminis causa en grado de tentativa, en relación con el ataque ocurrido el 26 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la información de la causa, ese día la docente Luisima Marisel Vega fue apuñalada en reiteradas oportunidades durante un intento de robo ocurrido sobre la avenida Bonifacio Cobacho.

Ese hecho dio origen a la investigación que actualmente se encuentra en la etapa previa a la definición sobre la modalidad en la que continuará el proceso judicial.