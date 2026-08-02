Mal hijo: agredió a propia madre y lo detuvieron portando un cuchillo

Un episodio de violencia familiar ocurrido en la avenida Bonifacio Cobacho al 600 derivó en un operativo policial que culminó con la aprehensión de un joven de 25 años, señalado como el presunto autor de una agresión contra su propia madre. El procedimiento se inició a partir de un requerimiento efectuado al Sistema de Atención de Emergencias SAE-911, que solicitó la intervención de motoristas del COEM-Kappa para verificar la situación denunciada.

Al arribar al lugar indicado, los efectivos policiales se entrevistaron con una mujer de 43 años, quien relató que momentos antes había sido víctima de una agresión cometida por su propio hijo.

Según manifestó la mujer a los uniformados, el joven la habría agredido verbal y físicamente y, una vez ocurrido el hecho, se dio a la fuga antes de la llegada del personal policial.

La búsqueda del sospechoso

Tras recibir el testimonio de la víctima, los motoristas del COEM-Kappa iniciaron de inmediato un recorrido por la zona utilizando las características físicas y de vestimenta aportadas durante la denuncia.

El operativo permitió que, pocos minutos después y en las inmediaciones del lugar donde se produjo el episodio, los efectivos lograran localizar al presunto responsable. El sospechoso fue identificado como un joven de apellido Barrionuevo, de 25 años de edad, quien fue aprehendido por el personal policial en el marco del procedimiento desplegado tras el llamado de emergencia.

La rápida intervención de los efectivos permitió dar con el acusado poco después de que abandonara el lugar señalado por la denunciante.

Secuestraron un cuchillo

Durante el procedimiento, los uniformados también realizaron el secuestro de un cuchillo tipo tramontina, elemento que quedó incautado junto con el resto de las actuaciones desarrolladas por el personal policial.

Tanto la aprehensión del joven como el secuestro del arma blanca fueron incorporados al procedimiento realizado por los efectivos que participaron del operativo.

Luego de concretarse la aprehensión, el joven fue trasladado y quedó alojado en la Seccional Novena, dependencia policial que interviene por razones de jurisdicción. Las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se impartieron las directivas correspondientes para la continuidad del procedimiento y las medidas judiciales a seguir.