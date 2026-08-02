Operativos en Capital y el interior: secuestran 15 motos y arrestan a seis personas

La Policía llevó adelante una nueva serie de operativos de control vehicular, recorridos preventivos e identificación de personas en distintos sectores de la Capital y del interior provincial, en el marco de las acciones preventivas desarrolladas en las diferentes jurisdicciones.

Los procedimientos fueron ejecutados por efectivos pertenecientes a diversas dependencias policiales, que trabajaron de manera conjunta con los grupos especiales de la institución, desplegando controles en calles y sectores comprendidos dentro de sus respectivas áreas de cobertura.

La intervención alcanzó tanto a la ciudad Capital como a departamentos del interior provincial, donde se realizaron tareas de fiscalización vehicular y verificación de personas con el objetivo de controlar el cumplimiento de la normativa vigente.

Seis personas arrestadas

Como resultado de los operativos desarrollados, el personal policial procedió al arresto de seis personas de sexo masculino, todas ellas mayores de edad.

Tras concretarse las intervenciones, se labraron las actuaciones correspondientes conforme a la normativa vigente. Los arrestos formaron parte de los procedimientos realizados durante las recorridas preventivas y controles efectuados en los distintos sectores donde se desplegó el operativo.

Quince motocicletas fueron secuestradas

Además de los arrestos, los efectivos procedieron al secuestro de quince motocicletas de distintas marcas y cilindradas. La medida fue adoptada debido a que sus conductores infringieron lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito y el Código de Faltas de la Provincia, situación que motivó la confección de las correspondientes actas de infracción.

De acuerdo con la información difundida, una vez concluidas las actuaciones administrativas, los vehículos fueron trasladados a las dependencias previstas para estos casos.

Luego de que el personal policial confeccionara las actas correspondientes, las motocicletas secuestradas fueron remitidas a las dependencias policiales y a los corralones municipales que correspondían en cada caso.

La medida se adoptó en cumplimiento del procedimiento previsto para las infracciones detectadas durante los controles realizados por los efectivos intervinientes. El traslado de los rodados formó parte de las actuaciones desarrolladas tras comprobarse el incumplimiento de las disposiciones contempladas en la legislación vigente.