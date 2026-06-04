Detienen a arrebatador violento: agredió a policías con una tijera

Un procedimiento policial desarrollado en distintos sectores de la ciudad Capital culminó con la aprehensión de un joven de 28 años, acusado de haber arrebatado un teléfono celular a un hombre mayor de edad y de protagonizar posteriormente un violento episodio durante su detención.

El operativo se inició luego de que numerarios del COEM-Kappa tomaran conocimiento de un hecho delictivo a través del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911. Según la información recibida, un sujeto habría sustraído un teléfono celular mediante la modalidad de arrebato en la intersección de las calles Rivadavia y República.

Tras cometer el hecho, el presunto autor se dio a la fuga, lo que motivó la inmediata intervención de los efectivos policiales que comenzaron un amplio recorrido por la zona con el objetivo de localizarlo. La rápida activación del sistema de emergencias permitió que los uniformados contaran con las características físicas y de vestimenta del sospechoso, información clave para orientar la búsqueda.

La localización del sospechoso y la persecución

Con los datos obtenidos, los efectivos ampliaron el operativo de rastrillaje por distintos sectores de la ciudad hasta que lograron divisar a una persona cuyas características coincidían con las aportadas previamente.

El hallazgo se produjo en la esquina de las calles 1° de Mayo y Córdoba, donde los policías observaron al presunto responsable del arrebato. De acuerdo con la información suministrada por la fuerza de seguridad, al advertir la presencia policial el sospechoso emprendió una nueva huida con la intención de evitar ser interceptado.

La persecución continuó por varias cuadras y se intensificó cuando el joven ingresó a un domicilio ubicado en las inmediaciones, buscando refugiarse para eludir la acción de los uniformados.

Sin embargo, los efectivos continuaron con el procedimiento y lograron darle alcance, culminando así una persecución que se había iniciado tras la denuncia por el robo del teléfono celular.

Recuperan el teléfono sustraído

Como resultado del procedimiento, los policías concretaron la aprehensión del sospechoso, identificado por su apellido como Ríos, de 28 años.

Durante las actuaciones, los efectivos lograron recuperar el aparato de comunicación que había sido sustraído momentos antes a la víctima. El teléfono celular quedó en calidad de secuestro, incorporándose a las actuaciones judiciales correspondientes como elemento de interés para la investigación.

La recuperación del dispositivo constituyó uno de los resultados principales del operativo, permitiendo restituir el bien sustraído y aportar elementos de prueba para el esclarecimiento del hecho denunciado.

Un episodio de violencia durante la detención

El procedimiento registró un momento de alta tensión cuando el aprehendido habría reaccionado de manera agresiva frente a la intervención policial. Según se informó, durante el desarrollo de las actuaciones el joven se habría tornado violento y atacado a uno de los efectivos que participaban del operativo.

De acuerdo con el reporte policial, la agresión estuvo dirigida contra un Oficial Subinspector de Policía, a quien habría intentado lesionar utilizando un cuchillo.

La información oficial señala que el sospechoso asestó un puntazo que impactó en el chaleco protector que llevaba colocado el efectivo, elemento que evitó consecuencias de mayor gravedad.

Secuestro de armas blancas

Tras controlar la situación, los efectivos procedieron al secuestro de los elementos utilizados durante el incidente. Entre los objetos incautados se encuentra el cuchillo que habría sido empleado para atacar al policía durante el procedimiento.

Asimismo, los uniformados secuestraron una tijera que el sospechoso llevaba entre sus prendas de vestir al momento de la aprehensión. Los elementos quedaron a disposición de la Justicia como parte de la investigación que se lleva adelante para determinar las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.

Entre los elementos secuestrados se encuentran:

Un teléfono celular recuperado.

Un cuchillo presuntamente utilizado durante la agresión.

Una tijera hallada entre las pertenencias del aprehendido.

Una vez finalizado el procedimiento, el joven de apellido Ríos fue trasladado a la Seccional Décima, dependencia policial con jurisdicción en la zona donde se desarrollaron los hechos. Posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que deberá avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.