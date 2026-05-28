Detienen en Catamarca a un joven santafesino buscado por homicidio culposo

Durante la madrugada de hoy, exactamente a las 02:40, efectivos policiales de la Comisaría Décima realizaban recorridos preventivos en el sector sur de la Capital catamarqueña cuando concretaron la identificación de una joven de apellido Direnzo, de 23 años, oriunda de la provincia de Santa Fe.

El procedimiento tuvo lugar en la esquina de los pasajes Esmeralda y Francisco Naranio, un sector donde los numerarios policiales desarrollaban tareas habituales de prevención y control en el marco de los recorridos dispuestos para reforzar la seguridad y supervisar la circulación de personas en horas de la madrugada.

De acuerdo con la información suministrada, tras la identificación de la joven, los uniformados realizaron la correspondiente consulta en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), herramienta utilizada por las fuerzas de seguridad para verificar antecedentes y medidas judiciales vigentes en distintas jurisdicciones del país.

El requerimiento judicial vigente

A partir de esa consulta, los efectivos lograron establecer que sobre la persona identificada obraba un pedido de detención ordenado por la Fiscalía de Instrucción N° 3.

Según se informó, la medida judicial estaba vinculada al supuesto delito de homicidio culposo por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor en calidad de autora.

La figura mencionada en el requerimiento judicial hace referencia a una causa penal en la que se investiga una presunta responsabilidad derivada de la conducción de un vehículo automotor bajo condiciones consideradas imprudentes y contrarias a la normativa vigente.

Procedimiento policial y traslado

Una vez confirmada la existencia del pedido judicial, los efectivos procedieron conforme a las directivas establecidas para este tipo de situaciones. La joven fue trasladada y posteriormente alojada en la dependencia policial correspondiente.

Fuentes del procedimiento indicaron que la mujer quedó alojada en la seccional a disposición de la Justicia Penal interviniente, organismo desde el cual se impartieron las medidas y directivas a cumplimentar en el marco de la causa.

El operativo se desarrolló sin que trascendieran incidentes adicionales y quedó bajo intervención de las autoridades judiciales competentes.

El rol del SIFCOP en los controles policiales

La intervención también puso de relieve la utilización del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) como herramienta central en los procedimientos de identificación realizados por las fuerzas de seguridad.

Mediante este sistema, los efectivos pueden:

Verificar pedidos de detención vigentes.

Consultar medidas judiciales emitidas en distintas provincias.

Corroborar antecedentes y requerimientos judiciales.

Coordinar información entre jurisdicciones policiales y judiciales.

En este caso, la consulta permitió detectar que la joven oriunda de Santa Fe registraba un requerimiento activo emitido por la Fiscalía de Instrucción N° 3, situación que derivó en su inmediata detención y puesta a disposición de la Justicia.