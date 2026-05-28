El fiscal Garzón admitió que "aún no hay certezas" sobre el paradero de Agostina Vega

La investigación por la desaparición de Agostina Vega continúa avanzando en medio de un escenario marcado por la incertidumbre y la ausencia de definiciones concretas sobre el paradero de la adolescente de 14 años, buscada intensamente desde el sábado pasado en la ciudad de Córdoba.

Este jueves, el fiscal de instrucción Raúl Garzón brindó nuevas precisiones sobre el estado de la causa y reconoció públicamente que, pese a los operativos y medidas judiciales desplegadas en los últimos días, todavía no existen certezas sobre lo ocurrido con la menor.

"Aún no tenemos certezas", afirmó el funcionario judicial ante la prensa en declaraciones realizadas en Tribunales II, reflejando la complejidad que presenta el expediente y el nivel de incertidumbre que continúa rodeando a la investigación.

En paralelo, Garzón confirmó que el único detenido de la causa ya declaró ante la fiscalía, aunque evitó brindar detalles sobre el contenido de ese testimonio debido al avance de las actuaciones judiciales.

El único detenido y la hipótesis bajo análisis

El único acusado detenido en el marco de la causa es Claudio Gabriel Barrelier, quien se encuentra imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad. Según había anticipado previamente su abogado defensor, Barrelier sostiene que Agostina nunca ingresó a su domicilio y que, luego de encontrarse con él, la adolescente se habría subido a un automóvil rojo que pasó por la zona.

Esa versión forma parte actualmente de las hipótesis analizadas por los investigadores, aunque hasta el momento no pudo ser corroborada mediante pruebas concretas. De acuerdo con lo informado por el fiscal, no surgieron hasta ahora registros de cámaras de seguridad ni otros elementos que permitan confirmar la existencia del vehículo mencionado por el imputado.

La ausencia de registros fílmicos y de evidencias materiales que respalden esa hipótesis mantiene abiertas distintas líneas investigativas mientras continúan las tareas judiciales y policiales.

La reconstrucción de las últimas horas de Agostina

Uno de los principales objetivos de la fiscalía sigue siendo reconstruir cronológicamente qué ocurrió desde la noche del sábado, momento en el que la adolescente salió de su vivienda ubicada en barrio General Mosconi.

Según la información incorporada a la causa, Agostina tomó un remis y se dirigió hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico, lugar donde fue vista por última vez. Ese sector de la capital cordobesa continúa siendo uno de los puntos centrales de la investigación. De hecho, el propio fiscal Garzón aseguró que "el epicentro de la investigación sigue siendo Córdoba", dejando en claro que los principales esfuerzos operativos permanecen concentrados en la ciudad.

Mientras avanzan los rastrillajes y los operativos en distintos sectores de la capital provincial, los investigadores intentan determinar cada uno de los movimientos realizados por la adolescente antes de perderse todo rastro sobre su paradero.

Los llamados anónimos recibidos por la madre

En paralelo con las medidas judiciales y policiales, la familia de la menor aportó nuevos elementos que ya fueron incorporados formalmente al expediente.

Según trascendió, la madre de Agostina Vega recibió entre tres y cuatro llamadas provenientes de números privados durante las últimas horas. En cada una de esas comunicaciones, una voz masculina pronunció la misma frase: "Claudio me entregó a Agostina", para luego cortar abruptamente la llamada.

Los llamados ya se encuentran bajo análisis de los pesquisas, quienes intentan establecer el origen de las comunicaciones y determinar si contienen información real vinculada con la desaparición o si podrían tratarse de maniobras destinadas a entorpecer la investigación. Hasta el momento, las autoridades no informaron la existencia de elementos que permitan validar el contenido de esas comunicaciones anónimas.

Allanamientos, peritajes y una búsqueda que continúa

Mientras el expediente suma nuevas declaraciones, hipótesis y elementos tecnológicos, la fiscalía mantiene activos los procedimientos de búsqueda y análisis criminalístico en distintos puntos de Córdoba. Los investigadores continúan realizando:

Allanamientos.

Peritajes.

Rastrillajes.

Relevamientos de cámaras de seguridad.

Tareas de reconstrucción de movimientos.

El caso mantiene una fuerte repercusión pública debido a la desaparición de una adolescente de 14 años y a la falta de definiciones concretas varios días después de la denuncia inicial. En ese contexto, las palabras del fiscal Raúl Garzón reflejaron el estado actual de la causa: una investigación abierta, con múltiples líneas de análisis, pero todavía sin certezas sobre el destino de Agostina Vega.

Mientras continúan los operativos y las diligencias ordenadas por la fiscalía, la búsqueda de la adolescente sigue siendo el eje central de un expediente que permanece en pleno desarrollo en la justicia cordobesa.