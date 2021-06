Detienen e indagan al sujeto que golpeó a su hijita de 22 días de vida

En la jornada de hoy, el sujeto mayor de edad, a quien solo identificaremos con sus iniciales para resguardar a su hija y su expareja, víctimas de violencia del detenido, M.R., será llevado ante la fiscalía local para su indagatoria.

El hecho que se le imputa al sujeto, quien fue alojado en la madrugada de ayer en la comisaría departamental, previo al examen de PCR que arrojó resultado negativo, salió a luz el pasado jueves, luego de que un médico psiquiatra del hospital zonal se hiciera presente en la comisaría y denunciara que una vecina y su pequeña hija, Janina, había ingresado con signos de violencia al centro de salud, hecho informado en exclusiva por LA UNIÓN.

Al concurrir la policía al hospital donde la mujer y su hijita habían quedado internadas, la madre le dijo que había sido amenazada por su ex de llevarse a la niña si ella lo denunciaba a la policía. Sin embargo, la mujer se animó y le contó a los uniformados lo que había sucedido.



Tal como lo dio a conocer LA UNIÓN, el ahora detenido llegó a la casa de su ex con la excusa de ver a su hija de 22 días e ingresó a la habitación. Allí inició una discusión con su ex, quien no quería retomar la relación, hasta que, en un momento determinado, tomó a la pequeña de su pancita y la presionó hasta prácticamente dejarla sin aire por algunos minutos.

La mujer intervino y fue allí agredida por el sujeto, quien luego se fue de la casa.

Asustada por el estado de salud de su hijita, la denunciante llamó al hospital, desde donde le enviaron una ambulancia y trasladaron al hospital.

Al ingresar, la pequeña recibió los primeros auxilios y, luego de compensarle los signos vitales, fue llevada al sector de internados, donde quedó junto a su mamá. Informada, la fiscal ordenó que madre e hija quedaran con custodia policial.