Ataque sangriento en La Chacarita: un joven fue acuchillado varias veces

Un gravísimo hecho de sangre sacudió la mañana de este miércoles en La Chacarita, cuando un joven fue atacado con una cuchilla tipo carnicero en una vivienda ubicada sobre calle Salvador de la Colina, en el barrio General San Martín.

De acuerdo con la información suministrada, el episodio ocurrió pasadas las 11 de la mañana, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Tercera, cuando un sujeto llegó al domicilio en busca de un joven y, al encontrarlo, le produjo varias heridas con un arma blanca.

La víctima fue identificada como Nahuel Vargas, de 28 años, quien sufrió reiteradas puñaladas, en particular lesiones en uno de sus miembros superiores, según las primeras informaciones. La violencia del ataque obligó a una inmediata intervención de sus allegados, que fueron los primeros en asistirlo mientras se aguardaba la llegada del personal médico.

Asistencia y clave roja

Tras la agresión, fueron los familiares de Vargas quienes le brindaron las primeras atenciones de urgencia en el lugar, en medio de la conmoción por la gravedad de las heridas.

Minutos después arribó la ambulancia, que dispuso el traslado en clave roja al Hospital San Juan Bautista, donde el joven ingresó para recibir atención médica. La premura del operativo sanitario reflejó la magnitud del cuadro presentado por la víctima luego de haber sido atacada con una cuchilla tipo carnicero.

Entre los datos confirmados hasta el momento, se indicó puntualmente que el joven presentaba heridas de arma blanca en uno de sus miembros superiores, aunque la descripción inicial también remarcó que recibió varias lesiones durante el violento episodio.

El agresor fue aprehendido

Luego de concretar el ataque, el agresor se dio a la fuga del domicilio, intentando alejarse de la escena tras haber herido al joven. Sin embargo, más tarde se informó que Raúl Varela, señalado como el autor de la agresión, logró ser aprehendido. En otra de las precisiones aportadas, se consignó que se trata de un vecino de apellido Varela, de 34 años, quien habría sido identificado rápidamente tras el brutal episodio.

La rápida aprehensión del sospechoso se convirtió en uno de los datos centrales del caso, dado el nivel de violencia desplegado en una zona residencial y en un horario de plena actividad barrial.

Amenazas previas

Uno de los elementos más delicados que surgieron tras el ataque fue el relato del hermano del herido, quien aseguró que Raúl Varela enviaba audios amenazantes antes de que se produjera la agresión.

Ese testimonio abrió una línea de fuerte preocupación entre los allegados de la víctima, ya que sostuvo además que el agresor habría actuado de manera premeditada, llegando directamente a la vivienda con la intención de buscar a Nahuel Vargas.

Conmoción en el barrio

El hecho generó una fuerte conmoción entre vecinos del barrio San Martín, escenario de una escena de extrema violencia en plena mañana. La secuencia, marcada por la llegada del agresor a la vivienda, la búsqueda directa del joven, el uso de un arma blanca y la posterior fuga, dejó al descubierto la gravedad de un caso que, además, suma el antecedente de amenazas previas denunciadas por la familia.

Con la víctima internada en el Hospital San Juan Bautista y el presunto atacante ya aprehendido, el caso quedó centrado en reconstruir las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque sangriento que mantuvo en vilo a La Chacarita.