Catamarca: detienen a tres jóvenes por robo tras intenso operativo

En la noche de ayer y durante la madrugada de hoy, una denuncia penal radicada en la Comisaría Departamental Recreo dio inicio a una serie de procedimientos que terminaron con personas arrestadas, elementos secuestrados y nuevas líneas investigativas abiertas.

El denunciante, un hombre de 73 años de edad, manifestó que personas desconocidas habrían sustraído un teléfono celular Xiaomi Redmi desde el interior de su camioneta Volkswagen Amarok, para luego darse a la fuga.

A partir de esta presentación, se activaron tareas investigativas bajo las directivas de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, lo que permitió a los efectivos avanzar con celeridad en la identificación de posibles involucrados.

Primeros resultados: arresto en barrio Centro

Tras las averiguaciones practicadas, el personal policial se trasladó hasta el barrio Centro de la ciudad de Recreo, en el departamento La Paz. En ese lugar, lograron el arresto de un joven de apellido Vargas, de 20 años de edad.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron otro teléfono celular que, según las primeras hipótesis, tendría relación con el ilícito investigado. Este hallazgo constituyó un elemento clave para profundizar la causa y orientar los siguientes operativos.

Recuperación del dispositivo sustraído

En paralelo, y como resultado de la continuidad de las tareas investigativas, los efectivos se constituyeron en el barrio Cooperativa, donde procedieron al arresto de un sujeto de apellido Herrera, de 21 años.

En poder de este individuo se encontraba el aparato de comunicación denunciado, es decir, el teléfono Xiaomi Redmi sustraído, el cual fue recuperado e incautado por la policía. Este hecho marcó un avance sustancial en la causa, al lograrse la restitución del objeto denunciado como robado.

Un tercer procedimiento y la intervención por droga

Las actuaciones no se detuvieron allí. En el marco de la misma investigación, los policías se dirigieron al barrio Pedro Cano, donde procedieron al arresto de otro joven de 20 años de edad.

Durante el palpado y control de sus pertenencias, los efectivos encontraron una sustancia tipo herbácea, lo que motivó la inmediata intervención del GAUR-Recreo, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas.

Tras la realización de las tareas específicas de su área, los especialistas determinaron que la sustancia encontrada se trataría de marihuana, procediendo a su secuestro. En consecuencia, tomó intervención el Juzgado Federal, que quedó a cargo de las actuaciones vinculadas a este hallazgo.

Situación de los detenidos y continuidad de la causa

Como resultado de los distintos procedimientos, tres personas fueron arrestadas en el marco de la investigación. Todas ellas fueron trasladadas y alojadas en la dependencia policial, quedando a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia Penal interviniente.

Desde el ámbito judicial se impartieron las medidas a seguir, en función de los elementos recolectados hasta el momento, tanto en relación al robo denunciado como al hallazgo de estupefacientes.

Nuevas evidencias: secuestro de un iPhone 13

Lejos de darse por concluida, la investigación continuó durante la jornada de hoy. En horas del mediodía, y en el marco de las pesquisas en curso, personal de la misma comisaría procedió al secuestro de un teléfono celular iPhone 13, de color celeste.

De acuerdo con las primeras líneas investigativas, este dispositivo estaría vinculado con la causa que se investiga, lo que abre nuevas hipótesis sobre la posible existencia de otros hechos relacionados o la participación de más personas.