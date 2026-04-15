Catamarca; un detenido por amenazar de muerte a una mujer

En el marco de los recorridos de prevención desplegados en la Capital, efectivos del Grupo de Intervención Rápida GIR-Sur concretaron la aprehensión de un hombre sospechado de amenazas, en un hecho ocurrido en la intersección de la avenida Güemes y calle Vicario Segura.

El procedimiento se produjo mientras los numerarios realizaban patrullajes preventivos en la zona, una modalidad de presencia territorial orientada a detectar situaciones de conflicto y responder con inmediatez ante posibles hechos delictivos. Fue en ese contexto que los uniformados intervinieron ante una situación denunciada en el lugar y procedieron a reducir a un hombre de apellido Velázque, de 35 años, señalado como el presunto autor de amenazas contra una mujer.

La rápida actuación del personal permitió contener el episodio en la vía pública y trasladar al sospechoso a la dependencia policial correspondiente.

La acusación

Según la información oficial, el hombre habría insultado y amenazado de muerte a una mujer de 34 años, momentos antes de la llegada del personal policial.

Ese fue el elemento determinante para que los efectivos del GIR-Sur avanzaran con la aprehensión inmediata. El episodio tuvo lugar en un punto de alta circulación de la Capital, lo que volvió aún más relevante la intervención rápida de los uniformados durante los recorridos preventivos.

Traslado a la Seccional Décima

Una vez concretada la aprehensión, el presunto autor del hecho fue trasladado y alojado en la Seccional Décima, dependencia que intervino por razones de jurisdicción. Desde allí se activaron las actuaciones procesales de rigor para poner en conocimiento a la autoridad judicial competente y formalizar las medidas correspondientes.

El alojamiento en sede policial quedó supeditado a la continuidad de la investigación y a las disposiciones que emita la fiscalía interviniente.

Tomó conocimiento e intervención en el caso la Fiscalía del Distrito Sur, que quedó a cargo de las actuaciones derivadas del episodio. En paralelo, la mujer damnificada fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 2, paso formal necesario para el avance del proceso judicial.