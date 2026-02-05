Detienen a un hombre por agredir y amenazar de muerte a su familia

Un grave hecho de violencia familiar sacudió la zona sur de la ciudad Capital durante la madrugada de ayer, requiriendo una respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad ante el riesgo inminente para los residentes. El incidente se desencadenó aproximadamente a la 1:00, momento en el que un hombre inició un violento desorden en una vivienda particular que motivó un requerimiento urgente procesado a través del sistema SAE-911.

Al arribar al inmueble ubicado en la calle La Rioja al 1.000, el personal de la Comisaría Décima se entrevistó con una joven de 20 años, quien relató los momentos de extrema tensión vividos durante la madrugada.

Según su denuncia, su tío había provocado graves disturbios en la propiedad, arrojando piedras contra la estructura y profiriendo crudas amenazas de muerte contra los integrantes de su propio núcleo familiar. El episodio de violencia escaló rápidamente hasta transformarse en una agresión física directa contra la joven denunciante, tras lo cual el atacante abandonó la escena para darse a la fuga por las calles del sector.

Operativo de captura y situación procesal

Ante la huida del presunto agresor, los agentes policiales iniciaron recorridos preventivos y un rastrillaje intensivo por los sectores aledaños para evitar un nuevo ataque. La eficacia del operativo permitió interceptar al sospechoso a pocas cuadras del lugar del hecho, específicamente en la calle Armando Correa, en el tramo comprendido entre las calles La Rioja y Capataz Villafañez.

El sujeto, identificado como un hombre de apellido Córdoba, de 35 años de edad, fue aprehendido en el acto por los efectivos y trasladado de inmediato a la dependencia policial para su resguardo.

Finalmente, el detenido quedó alojado en calidad de aprehendido y puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que tomó intervención directa en la causa. Desde dicha fiscalía se impartieron las medidas judiciales correspondientes para garantizar la protección de la víctima y avanzar con la investigación formal del caso, con el fin de esclarecer las responsabilidades penales del implicado en este violento suceso intrafamiliar.