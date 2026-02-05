La Inspección General de Justicia confirmó que el domicilio de la AFA en Pilar no existe

La gestión de Claudio "Chiqui" Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta un nuevo y determinante revés institucional. Un segundo documento oficial revela que la sede informada por el dirigente como domicilio legal de la entidad —Mercedes 1366, en el partido de Pilar— es físicamente inexistente.

Esta revelación adquiere una urgencia judicial inmediata, ya que Tapia volvió a referenciar ese lugar en declaraciones recientes, a pesar de que solo es reconocido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y no por los organismos nacionales de control.

El documento surge del trámite de solicitud de cambio de jurisdicción que la AFA impulsó para trasladar su fiscalización. Tras una queja presentada por la conducción del fútbol contra la Inspección General de Justicia (IGJ), la Subsecretaría de Asuntos Registrales notificó formalmente el rechazo de dicho reclamo, confirmando la irregularidad del domicilio declarado.

Los informes de ARCA e IGJ: baldíos y cartelería vacía

La investigación técnica sumó evidencias contundentes durante la última semana. Inspectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se desplazaron hasta la zona y, en coincidencia con la IGJ, corroboraron que Mercedes 1366 es simplemente una zona de baldíos. Un detalle llamativo es que el cartel publicitario que anuncia la "Próximamente Sede Social y Museo Campeones del Mundo" fue instalado en la vereda de enfrente, sobre la numeración impar, agravando la inconsistencia geográfica.

A pesar de los informes, el abogado Gregorio Dalbón insiste en la validez de la dirección basándose en una aprobación de la Asamblea Ordinaria del año pasado. Sin embargo, fuentes del sector inmobiliario local aclararon que en esa área de Pilar la identificación se realiza mediante parcelas, ya que no existe una numeración oficial reconocida, lo que convierte a la dirección en un ente inhallable para cualquier trámite legal o fiscal.

La importancia de esta "sede fantasma" trasciende lo administrativo y se sitúa en el centro de las causas que más preocupan a Tapia. La Justicia había tomado este domicilio como válido para trasladar la investigación de una fastuosa mansión en Pilar, atribuida a presuntos testaferros, desde el fuero penal económico porteño a la justicia federal bonaerense. Al confirmarse la inexistencia del domicilio, esa mudanza de jurisdicción queda bajo una severa sospecha legal.

Además, el propio Tapia utilizó esta dirección en una declaración reciente vinculada a una presunta extorsión contra el empresario y los dirigentes Facundo Del Gaiso y Matías Yofe. Para los organismos de control, el uso de este domicilio inexistente refuerza la hipótesis de un entramado diseñado para escapar a la fiscalización de la IGJ, la cual debe inscribir y fiscalizar a las entidades civiles nacionales.

El testimonio de los vecinos y la realidad del barrio

El expediente, firmado por el director de Entidades Civiles Juan Carlos Pratesi, incluye testimonios recolectados en el lugar el pasado 21 de enero. Residentes de la zona, identificadas como Alejandra, Rocío y María, coincidieron en que en la calle Mercedes (que hace años pasó a llamarse Néstor Kirchner) no hay ninguna propiedad con numeración entre las alturas 900 y 1500, a excepción del Polideportivo Municipal de Pilar.

Incluso la encargada del polideportivo local fue tajante ante los inspectores: afirmó no tener conocimiento de que la AFA tuviera instalaciones allí y aseguró que en ese espacio no hay personas ni oficinas de la asociación. Los vecinos mencionaron que, aunque el cartel está hace tres años, nunca se vio actividad institucional y que en el predio solo residía alguien de forma particular hasta hace poco tiempo.

Mientras la AFA sostiene que la "nomenclatura es correcta", los organismos oficiales y los propios habitantes del barrio confirman que en Mercedes 1366 no hay más que tierra y un cartel solitario. Esta situación debilita la credibilidad de la institución madre del fútbol argentino y coloca a su presidente en una posición defensiva frente a la ARCA y la IGJ. En el mapa real, la sede no existe; en el mapa judicial, se ha convertido en una pieza central que podría determinar el futuro de las investigaciones contra la actual conducción.