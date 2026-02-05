Declaró Elpidio Guaraz y su abogado habló de "mensajes incómodos" a la familia

El abogado defensor Diego Oscar Quinteros de Ramón Elpidio Guaraz brindó precisiones tras la declaración del exjefe comunal ante la Fiscalía de Instrucción N° 5, a cargo del fiscal Hugo Leandro Costilla, en el marco de una causa vinculada a sus recientes publicaciones en redes sociales.

Según explicó el letrado en dialogo con los medios, entre ellos La Unión, la comparecencia respondió a un expediente distinto del que Guaraz atraviesa actualmente. "Esta es otra causa, otro tema. Hoy se lo llamó a declarar sobre los dichos en redes sociales. Se aportó información y la Fiscalía tendrá la obligación de dilucidar la verificación de la misma", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que por respeto al proceso judicial no brindarán detalles sobre el contenido de la declaración. "No vamos a ahondar en lo que se ha declarado", indicó.

El abogado señaló además que Guaraz no es una persona ajena a los nombres mencionados durante la exposición. "Él estuvo como funcionario mucho tiempo. Conoce a los nombrados. No es una persona ajena", afirmó.

Consultado sobre el momento en que el exintendente decidió realizar las declaraciones públicas que derivaron en la citación judicial, el defensor descartó que se trate de una estrategia vinculada a su situación penal actual. "A veces son cuestiones del momento en que se decide contar. No quiere decir que sea para desviar o beneficiar otra causa que tiene en paralelo. Está cumpliendo su condena", expresó.

Respecto al desarrollo de la audiencia, confirmó que la declaración se extendió por aproximadamente dos horas. "El fiscal tiene toda la información. Hablé con él. Esperamos que se pueda avanzar", señaló, y añadió que durante la exposición "se hablaron de algunos nombres", aunque evitó precisiones.

Por último, el abogado manifestó preocupación por la seguridad de Guaraz y su entorno. Sostuvo que existe "miedo" por lo que pueda sucederle y mencionó la recepción de "mensajes incómodos" dirigidos a la familia, sin especificar si se trató de amenazas.

Desde la defensa indicaron también que no se descarta una nueva declaración del exintendente, aunque aguardan primero los avances que pueda registrar la investigación en la Fiscalía.

El último clamor de Guaraz: "Es injusto pagar por algo que no hice"



En lo que se perfila como su última declaración pública antes de perder la libertad, Elpidio Guaraz, exintendente de Bañado de Ovanta, emitió un mensaje cargado de dramatismo a través de su perfil de Facebook. El descargo surge horas después de que la Cámara Penal N° 1 ordenara su captura inmediata durante la mañana.

En su texto, el exmandatario se dirigió a la comunidad apelando a la fe y a los vínculos construidos durante su carrera política, exclamando: "Dios, amigos vecinos que tanto amor y dedicación les puse en todos estos tiempos, quiero que no dejen sola a mi familia, que los ayuden a seguir adelante".

A pesar de que la justicia ha ratificado la sentencia tras el rechazo de todos sus recursos legales, el exjefe comunal mantiene una postura defensiva inquebrantable que decidió plasmar en su muro digital. Guaraz manifestó su angustia personal al asegurar que "el peso de la injusticia que estoy pasando no me siento para vivir tranquilo junto a mi familia", una declaración que refleja la tensión de sus últimas horas en libertad.

En el cierre de su mensaje, el exintendente reafirmó la postura que sostuvo durante todo el proceso judicial al sentenciar que "es muy feo e injusto estar pagando por algo que no hice", cuestionando directamente el fallo que lo obliga a cumplir la pena de 9 años de prisión dictada en septiembre de 2024.

El proceso legal ha llegado a su punto de no retorno con una orden de captura vigente que moviliza a la policía para dar con su paradero. Mientras la búsqueda avanza, el Servicio Penitenciario de Miraflores ya se encuentra preparado para recibir al condenado, quien fue hallado culpable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad. Esta resolución judicial marca el ingreso definitivo de Guaraz al sistema carcelario, cerrando un ciclo de apelaciones y dejando como último registro de su libertad un mensaje en redes sociales donde clama por una inocencia que la justicia ya ha descartado de forma firme.