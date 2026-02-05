La hija de Elpidio Guaraz: "lo que dice mi papá es verdad"

Paulina Guaraz, hija de Ramón Elpidio Guaraz, aseguró que respalda plenamente los dichos de su padre en relación con la causa por el crimen del exministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas. Las declaraciones las realizó en diálogo con Radio Valle Viejo, mientras se encontraba en las inmediaciones de la Fiscalía General de Catamarca.

"Todo lo que dice mi papá es verdad", afirmó la joven, aunque aclaró que no maneja en profundidad los detalles del expediente judicial. "La verdad que no sé mucho de eso, pero sé que todo lo que dice mi papá es verdad", sostuvo.

Paulina permanecía este jueves en el exterior del edificio judicial mientras Elpidio Guaraz declaraba ante el fiscal de Instrucción N° 5, Hugo Leandro Costilla, en el marco de la investigación que generó fuerte repercusión política e institucional en la provincia.

En sus manifestaciones, la joven ratificó la inocencia de su padre y sostuvo que la causa tiene un contenido político, al considerar que fue "armada por opositores" al exintendente.

Las declaraciones se suman al clima de tensión que rodea a la causa Rojas, que continúa bajo investigación judicial en Catamarca.