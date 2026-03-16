Detienen a un hombre que intentó atacar a un menor con un machete

Un grave episodio de violencia sacudió la tranquilidad del barrio Parque Sur, en la ciudad capital, cuando un hombre de 39 años, identificado por la policía con el apellido Aranda, fue aprehendido tras protagonizar un violento intento de agresión contra un menor de edad. El sujeto, según fuentes oficiales, habría ingresado sin autorización a una vivienda de la manzana "J" del mencionado sector con claras intenciones de atentar contra la integridad física de un joven utilizando un machete.

El operativo policial

El procedimiento se desarrolló durante la tarde de hoy, aproximadamente a las 16:00 horas. En ese horario, efectivos pertenecientes a los motoristas del COEM-Kappa se encontraban realizando tareas de prevención y recorridos habituales por la zona sur de la capital. Mientras patrullaban por el barrio, fueron interceptados por una vecina de 50 años que requirió asistencia urgente ante una situación de peligro inminente. La mujer señaló ante los agentes a Aranda como el responsable directo de haber ingresado a su domicilio y haber intentado agredir físicamente a su hijo menor de edad valiéndose del arma blanca.

Ante la gravedad de la acusación, el personal policial procedió de inmediato a la aprehensión del sospechoso. Durante el operativo de detención, los efectivos lograron el secuestro del machete, que fue debidamente resguardado para ser incorporado como prueba fundamental en la investigación del hecho. Tras asegurar la escena y detener al presunto agresor, los agentes del COEM-Kappa cumplieron con el protocolo correspondiente, brindando asesoramiento a la madre del menor y formalizando la invitación a la damnificada para que radique la denuncia penal de rigor en la Unidad Judicial N° 9, instancia necesaria para el avance de las actuaciones legales.

Traslado y situación legal del detenido

Finalizadas las labores en el lugar de los hechos, el hombre fue trasladado por los uniformados. Por cuestiones de jurisdicción, Aranda quedó alojado en la Comisaría Décima Primera, donde permanecerá a la espera de que se resuelva su situación procesal. El caso ya ha sido derivado a la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. Será este organismo judicial el encargado de evaluar los elementos probatorios, analizar las circunstancias del ingreso al domicilio y la tentativa de agresión, e impartir las directivas pertinentes para el avance de la causa. Hasta el momento, el detenido queda a exclusiva disposición de las autoridades judiciales, quienes determinarán los pasos a seguir frente a la acusación por la cual fue aprehendido.

El despliegue, que culminó con éxito gracias a la rápida intervención de los motoristas, permitió poner a salvo al menor y retirar de la vía pública un elemento peligroso que pudo haber provocado consecuencias irreparables en el seno del hogar afectado.