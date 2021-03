Detienen a un sujeto que ingresaba a los domicilios y abusaba de mujeres

Ayer se conoció de voceros policiales y judiciales que un sujeto mayor de edad fue detenido, sindicado por al menos tres mujeres de ingresar a sus domicilios mientras dormían y abusar sexualmente de ellas.

Según pudo saber LA UNIÓN, el día sábado a la mañana, dos mujeres del interior del departamento Andalgalá denunciaron a un sujeto de apellido Alsogaray, por supuestos hechos de abuso sexual.

Las denunciantes habrían manifestado que el acusado ingresó a los domicilios y, por la fuerza, intentaba abusar de ellas realizándoles solo tocamientos impúdicos por encima y debajo de la ropa interior de las denunciantes.

Tras las denuncias, la policía puso en conocimiento de aquellas a la fiscalía local desde donde se activó el protocolo de abuso sexual para las víctimas y se ordenó la inmediata detención del denunciado.

Al dirigirse al domicilio que solía frecuentar Alsogaray, la policía no lo encontró, tomando conocimiento que aquel se había marchado, tras enterarse de que había sido denunciado, a la provincia de Tucumán.

Ante tal situación, la orden de detención se extendió a nivel provincial, lográndose el sábado pasadas las 20:00 horas su detención.

Según se informó, la policía aprendió a Alsogaray en Aconquija, cuando pretendía huir a la vecina provincia de Tucumán de donde es oriundo.



Marcha

Por otro lado, el último viernes, en Andalgalá, un grupo de mujeres marchó por las calles céntricas solicitando justicia. La movilización se debe a que una joven de unos 20 años denunció que fue abusada por su tío en los últimos días.

Ante la denuncia, la Justicia procedió a detenerlo, sin embargo, fue liberado, pero deberá cumplir una serie de restricciones.

La situación de acusado podría cambiar esta semana, cuando estén los análisis que ordenó realizar la fiscal que entiende en el caso.

Roxana, madre de la joven abusada, fue recibida por la fiscal de Instrucción, Martha Nieva y por el secretario Alejandro Scidá, quienes le explicaron los pasos que se deben cumplimentar para avanzar o no en la imputación del acusado. “No es un intento de abuso. Él la violó a mi hija, y no quiero que se acerque porque ese tipo para nosotros está muerto”.

Cabe acotar, que el sujeto es el tío de la joven.

Por otra parte, la madre de la víctima dijo que el agente de Policía que tomó la declaración de la violación es pareja de una de las hijas del acusado y que filtró información a la familia.

“Vamos a seguir luchando para que quede preso, que no quede libre e impugne, mi hija está mal, se quiere quitar la vida, tiene miedo a quedar embarazada, tiene miedo de tener alguna enfermedad. Aparte no es fácil porque la violó el propio tío, que ella la quería como un padre, pero lamentablemente no fue así, él no la quería como sobrina” manifestó.