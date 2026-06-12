Detienen a una joven con más de seis kilos de marihuana en El Portezuelo

Un importante procedimiento vinculado a la lucha contra el narcotráfico se concretó durante la mañana de este viernes en el puesto caminero El Portezuelo, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 38, en el departamento Valle Viejo, donde efectivos policiales detectaron y secuestraron más de seis kilogramos de marihuana que eran transportados en un colectivo de larga distancia.

El operativo fue llevado adelante por personal de la División Canes Antinarcóticos, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, con la colaboración de efectivos de la Dirección de Seguridad Vial.

Las tareas desarrolladas formaban parte de los controles vehiculares y de identificación de personas que se realizan habitualmente en ese punto estratégico de circulación, utilizado como corredor para el tránsito de pasajeros y vehículos que ingresan y egresan de la provincia.

Durante uno de esos procedimientos, los efectivos detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia con el objetivo de efectuar las verificaciones correspondientes tanto sobre los pasajeros como sobre el equipaje transportado en la unidad.

La intervención del can antinarcóticos

En el marco de la inspección, los policías contaron con la participación de "Cooper", un can especialmente adiestrado para la detección de sustancias estupefacientes.

La intervención del perro antinarcóticos resultó determinante para el hallazgo de la droga. Durante la revisión del equipaje perteneciente a una joven mujer de 24 años de edad, el animal marcó la presencia de elementos compatibles con sustancias prohibidas.

A partir de esa señal, los efectivos avanzaron con una inspección más detallada de las pertenencias de la pasajera.

El hallazgo de seis paquetes compactados

Al revisar el interior de un bolso, el personal policial encontró seis paquetes compactados que contenían una sustancia herbácea. Ante esta situación, se procedió a realizar las actuaciones previstas para este tipo de procedimientos, incluyendo la correspondiente prueba de campo destinada a determinar la naturaleza de la sustancia encontrada.

Los análisis efectuados permitieron establecer que el material secuestrado correspondería a 6,405 kilogramos de marihuana, de la variedad Crippy.

Los elementos encontrados quedaron inmediatamente bajo resguardo de las autoridades intervinientes y fueron incorporados a la investigación judicial iniciada a partir del procedimiento.

Elementos secuestrados durante el procedimiento

Como resultado del operativo realizado en El Portezuelo, las autoridades dispusieron el secuestro de distintos elementos de interés para la causa. Entre los elementos incautados se encuentran:

• Seis paquetes compactados con sustancia herbácea.

• 6,405 kilogramos de marihuana, variedad Crippy.

• Un teléfono celular.

Todo el material quedó en calidad de secuestro y a disposición de la Fiscalía Federal y del Juzgado Federal que intervienen en la investigación.

La situación judicial de la mujer detenida

Tras el hallazgo de la sustancia y la realización de las pruebas correspondientes, la joven de 24 años fue puesta a disposición de la Justicia. De acuerdo con la información oficial, la mujer fue detenida al finalizar el procedimiento y posteriormente trasladada para su alojamiento en la Comisaría de la Mujer, ubicada en la ciudad Capital.

La medida fue adoptada en el marco de las actuaciones judiciales iniciadas tras el secuestro de la droga y bajo las directivas de la Justicia interviniente.

Un procedimiento coordinado entre distintas áreas policiales

El operativo desarrollado en el puesto caminero El Portezuelo contó con la participación coordinada de distintas dependencias policiales especializadas.

Por un lado, intervino la División Canes Antinarcóticos, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas, cuya labor permitió detectar la presencia de la sustancia mediante la utilización del can especializado. Por otro, efectivos de la Dirección de Seguridad Vial colaboraron en el desarrollo de las tareas de control vehicular e identificación de personas.

La actuación conjunta de ambas áreas permitió concretar el procedimiento que derivó en el secuestro de más de seis kilogramos de marihuana y en la detención de la pasajera que transportaba el cargamento.

El caso quedó ahora bajo la órbita de la Fiscalía Federal y del Juzgado Federal, organismos que continuarán con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades derivadas del hecho y avanzar con la investigación judicial iniciada tras el operativo realizado en el departamento Valle Viejo.