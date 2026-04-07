Detuvieron en Catamarca a un hombre buscado por abuso sexual agravado en Buenos Aires

En la tarde de hoy, a las 14:30, efectivos de la Dirección Seguridad de la Policía de la Provincia llevaban adelante un control vehicular de rutina en el Puesto Caminero "La Atravesada", ubicado en el departamento Paclín. En ese contexto operativo, los uniformados procedieron a detener la marcha de un automóvil Volkswagen Suran de color gris, en el que circulaban dos hombres.

El procedimiento, enmarcado en tareas preventivas habituales, se desarrollaba sin irregularidades aparentes hasta que se llevó a cabo la identificación de los ocupantes del vehículo. Como parte del protocolo, los agentes consultaron los sistemas oficiales Mi-MinSeg y SIFCOP, herramientas fundamentales para la verificación de antecedentes y pedidos judiciales vigentes.

Fue entonces cuando surgió un dato determinante: sobre uno de los individuos, un hombre de 33 años de edad, pesaba un pedido de detención vigente emitido por la justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Un requerimiento judicial por un delito de extrema gravedad

Según la información obtenida a través de los sistemas consultados, el pedido de detención había sido ordenado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 12 del Departamento Judicial Lomas de Zamora. La causa está vinculada al supuesto delito de:

Abuso sexual con acceso carnal agravado

Condición agravante por encontrarse el autor encargado de la guarda

Delito cometido en perjuicio de un menor de 18 años

Aprovechamiento de una situación de convivencia preexistente

Configuración en concurso real

Estos elementos configuran un cuadro judicial de alta complejidad y gravedad, en el que se destacan tanto la relación de responsabilidad del acusado sobre la víctima como el contexto de convivencia, factores que agravan significativamente la imputación.

Coordinación policial y actuación judicial inmediata

Tras la confirmación del pedido de detención, el personal interviniente actuó conforme a los protocolos establecidos. En primera instancia, se dio intervención a los efectivos de la Subcomisaría Balcozna, dependencia que posee jurisdicción en la zona donde se realizó el procedimiento.

Desde allí, se articuló la comunicación con la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, autoridad judicial que tomó conocimiento inmediato de la situación. Fue este organismo el que impartió las directivas correspondientes sobre las medidas a cumplimentar en relación con el detenido.

La rápida coordinación entre las distintas áreas policiales y judiciales permitió dar curso al requerimiento emanado desde la justicia bonaerense, garantizando así el cumplimiento de una orden de detención que se encontraba vigente.

El rol de los controles vehiculares en la prevención del delito

El hecho pone de relieve la importancia de los controles vehiculares como herramienta clave en la prevención y detección del delito. Lo que comenzó como una inspección de rutina derivó en la captura de un individuo requerido por la justicia por un delito de extrema gravedad, evidenciando la eficacia de los sistemas de información y la labor coordinada de las fuerzas de seguridad.

En este caso, la utilización de bases de datos como Mi-MinSeg y SIFCOP resultó determinante para identificar al sospechoso y activar el procedimiento correspondiente.