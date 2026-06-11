Detuvieron en Catamarca a un sujeto acusado de grooming

En la tarde de hoy, a las 13:50, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María se constituyeron en el barrio San Juan Bautista, ubicado en la ciudad homónima del departamento de Homónimo, a raíz de una denuncia penal presentada en esa dependencia. La acción policial se centró en esclarecer un caso relacionado con un supuesto delito de grooming, delito que involucra la manipulación y el acoso de menores a través de medios digitales.

Durante el operativo, las autoridades procedieron a la detención de un joven de 29 años, quien quedó arrestado en averiguación del hecho. Este paso representa un avance significativo en la investigación, ya que permite a la justicia contar con la presencia del sospechoso mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar su posible responsabilidad en los hechos denunciados.

Secuestro de elementos vinculados

En el marco del mismo procedimiento, los efectivos policiales incautaron un teléfono celular Samsung S-23 Ultra de color negro, el cual estaría vinculado directamente con la investigación. Este dispositivo podría contener evidencia clave, como comunicaciones o registros digitales, que permitan a los investigadores reconstruir los hechos y establecer la magnitud del delito denunciado.

La incautación de este tipo de dispositivos es un procedimiento habitual en investigaciones de delitos tecnológicos, especialmente en casos de grooming, donde las plataformas digitales y los teléfonos móviles suelen ser herramientas esenciales para el supuesto ilícito. La preservación de estos elementos asegura que la Fiscalía pueda acceder a información relevante sin riesgo de manipulación o pérdida de datos.

Procedimiento judicial bajo supervisión de la Fiscalía

Tras su detención, el joven quedó alojado en la dependencia policial, siguiendo las directivas de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial. Desde esta instancia judicial se indicaron las medidas a seguir, lo que implica la coordinación de los pasos procesales necesarios, incluyendo la toma de declaraciones, la pericia sobre el dispositivo incautado y la evaluación del caso para determinar la posible imputación formal del sospechoso.

La participación activa de la Fiscalía garantiza que la investigación se lleve a cabo conforme a los procedimientos legales vigentes, preservando los derechos del imputado y asegurando la integridad de las pruebas recabadas. La colaboración entre la comisaría y la Fiscalía evidencia un trabajo articulado en la lucha contra delitos vinculados a la explotación digital de menores.