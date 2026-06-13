Detuvieron a dos delincuentes y recuperaron materiales de construcción en Catamarca

En la jornada de ayer, efectivos de la Comisaría Departamental Tinogasta llevaron adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de dos jóvenes de 19 años, luego de ser señalados como presuntos autores de un ilícito ocurrido en una vivienda de la localidad de Santa Rosa, en el departamento Tinogasta.

La intervención policial se produjo a partir de un requerimiento efectuado por el SAE-911, lo que motivó el desplazamiento de los numerarios hasta un domicilio de esa localidad. Una vez en el lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión de dos sujetos identificados por sus apellidos Ortiz y Carrizo, ambos de 19 años de edad.

De acuerdo con la información suministrada, los jóvenes habrían cometido un ilícito en una vivienda propiedad de un hombre de 30 años. En ese marco, la víctima fue invitada por las autoridades a radicar la correspondiente denuncia penal para dar continuidad a las actuaciones judiciales y administrativas previstas por la ley.

Secuestro de una motocicleta utilizada por los presuntos autores

Como parte de las tareas realizadas durante el procedimiento, los efectivos policiales también concretaron el secuestro de una motocicleta Honda Wave 110 cc., de color blanco, vehículo en el que se trasladaban los presuntos autores del hecho al momento de la intervención.

El rodado quedó bajo resguardo de las autoridades en el marco de la investigación en curso, mientras que los dos jóvenes fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente.

Posteriormente, los aprehendidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno de la Quinta Circunscripción Judicial, organismo que tomó intervención en la causa y dispuso las medidas procesales pertinentes para el avance de la investigación.

La investigación avanzó con una orden judicial

Tras las actuaciones iniciales y en función de los elementos reunidos durante la investigación, la causa registró nuevos avances durante la jornada de hoy.

Bajo las directivas impartidas por el Juzgado de Control y Garantías de la Quinta Circunscripción Judicial de Tinogasta, personal policial llevó adelante una orden de allanamiento en un inmueble ubicado en el barrio La Paz, en la ciudad de Tinogasta.

La medida judicial tuvo como objetivo profundizar las averiguaciones relacionadas con el hecho investigado y posibilitó el recupero de diversos elementos que estarían vinculados al delito denunciado.

Recuperan materiales y herramientas vinculados a la causa

Durante el allanamiento, los efectivos lograron recuperar una importante cantidad de materiales de construcción y una herramienta de trabajo que, de acuerdo con las actuaciones, guardarían relación con el ilícito investigado.

Entre los elementos secuestrados se encuentran:

Diez bolsas de cemento Loma Negra de 25 kilogramos cada una.

Un balde de albañil de color negro.

Todos estos elementos fueron puestos en calidad de secuestro y quedaron a disposición de la Justicia interviniente para su posterior análisis y determinación dentro del expediente judicial.

Las autoridades indicaron que los materiales recuperados estarían vinculados al hecho que originó la investigación, motivo por el cual fueron incorporados a las actuaciones correspondientes como parte de la evidencia reunida hasta el momento.