Detuvieron a la dueña del auto que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina

Soledad Andreani, la mujer que había prestado su Ford Ka negro a Claudio Barrelier, único acusado por el femicidio de Agostina Vega, fue detenida este lunes en Córdoba, según confirmaron fuentes con acceso al expediente judicial. La fiscalía le atribuye el delito de encubrimiento agravado, basándose en la sospecha de que su vehículo fue utilizado para trasladar los restos de la adolescente de 14 años. Agostina fue hallada sin vida el pasado 30 de mayo en un descampado de Ampliación Ferreyra.

Andreani ya había sido citada en dos ocasiones como testigo ante el fiscal Raúl Garzón y, en los últimos días, concedió entrevistas a medios de comunicación para defender su versión de los hechos. En esas declaraciones, admitió: "Me arrepiento de haberlo ayudado", refiriéndose al préstamo del vehículo a Barrelier.

El contexto del préstamo del vehículo

Según relató públicamente, Barrelier le solicitó el auto alegando que necesitaba llevar ropa a un familiar. Andreani reconoció haber sentido una intuición negativa, describiendo que antes de entregarle las llaves percibió que algo "feo" podría ocurrir, pero finalmente accedió a la petición de quien había sido su pareja durante algunos meses.

Desde el inicio de la investigación, Andreani estaba bajo sospecha. El Ford Ka negro que le pertenece habría sido utilizado para trasladar los restos de Agostina, según los investigadores. Las cámaras de seguridad incorporadas al expediente registraron el recorrido del vehículo en momentos considerados clave para reconstruir la cronología del crimen, lo que fortaleció la hipótesis de encubrimiento agravado contra la mujer.

Clausura del bar "Wachitas" y vínculos con Andreani

En paralelo con la detención, la Municipalidad de Córdoba clausuró el pasado 4 de junio el bar "Wachitas", local nocturno donde Andreani se desempeñaba como productora de eventos. Durante una inspección, las autoridades detectaron diversas irregularidades vinculadas a la habilitación, las condiciones de seguridad y las instalaciones del establecimiento, lo que se suma a los cuestionamientos sobre su conducta y la gestión del espacio.

Avances en la causa: tres detenidos y roles definidos

Con la detención de Andreani, ya son tres las personas arrestadas en el marco de la causa por el femicidio de Agostina Vega:

Claudio Barrelier : único acusado del femicidio.

: único acusado del femicidio. Osvaldo Fassetta , de 47 años, detenido la semana pasada; residía en una habitación en el fondo de la vivienda de barrio Cofico donde, según la acusación, ocurrió el crimen. Imputado por encubrimiento agravado .

, de 47 años, detenido la semana pasada; residía en una habitación en el fondo de la vivienda de barrio Cofico donde, según la acusación, ocurrió el crimen. Imputado por . Soledad Andreani, arrestada este lunes por el mismo delito.

El caso evidencia una red compleja de relaciones y responsabilidades, donde la colaboración de terceros, incluso involuntaria o motivada por vínculos sentimentales, se convierte en un elemento central para la investigación judicial.

Perspectivas judiciales y sociales

La imputación de Andreani por encubrimiento agravado marca un punto crítico en la investigación del femicidio de Agostina Vega, dado que se trata de un caso que ha generado alto interés público y mediático. La combinación de pruebas documentales, testimoniales y audiovisuales, junto con la inspección de espacios vinculados a los detenidos, permite a la fiscalía reconstruir la secuencia de los hechos y determinar responsabilidades más allá del autor material del crimen.

El arresto de Andreani y las irregularidades detectadas en su emprendimiento, el bar "Wachitas", consolidan la percepción de que el caso no solo involucra al acusado directo, sino también a cómplices indirectos, cuya participación puede ser evaluada bajo criterios estrictamente judiciales de encubrimiento agravado.

Este episodio refuerza la necesidad de un examen exhaustivo de las conexiones personales y materiales que rodearon el femicidio, mientras la sociedad cordobesa sigue de cerca el desarrollo de un caso que ha sacudido a la ciudad y ha puesto bajo la lupa tanto la justicia como la responsabilidad individual en situaciones extremas.